Una pelea entre familiares dentro de un domicilio en la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, terminó con un hombre gravemente herido por arma blanca y otro detenido por policías capitalinos.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron a un inmueble ubicado en Callejón del Cano, tras recibir una alerta emitida por operadores del C2 Centro sobre una persona lesionada en el lugar.

Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre de 33 años con heridas visibles. El propio afectado relató que momentos antes se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con su hermanastro cuando comenzaron a discutir y, en medio del altercado, éste tomó un cuchillo de la cocina y lo atacó.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al sitio para brindarle atención. Tras revisarlo, le diagnosticaron dos heridas punzocortantes en el pecho, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Dentro del mismo domicilio fue localizado el presunto agresor, un hombre de 44 años, a quien le aseguraron un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 30 centímetros de largo, señalado como el objeto utilizado durante la agresión.

El detenido fue informado de sus derechos y posteriormente presentado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal mientras continúan las investigaciones. Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México.

