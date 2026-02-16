La madrugada del domingo 15 de febrero, fue localizado el cadáver de un hombre al interior de la cajuela de un automóvil particular abandonado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes oficiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 00:30 horas sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, cerca de una tienda de la zona y en un punto cercano al perímetro con el Estado de México. Un vehículo tipo Golf de color blanco fue dejado en el sitio con las luces encendidas y las llaves puestas, en una calle cerrada.

Una persona que transitaba por el lugar reportó que desde la parte trasera del automóvil se observaba una mano y escurría sangre desde la cajuela, lo que motivó el aviso a las autoridades. Al sitio acudieron patrullas del sector y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, cuyos paramédicos realizaron la valoración correspondiente.

El personal médico confirmó que dentro de la cajuela se encontraba un hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales y tenía lesiones por disparo de arma de fuego en el cráneo.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar el lugar de los hechos, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana blanca. Posteriormente se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales del Estado de México, cuyos especialistas acudieron para el procesamiento del sitio y el inicio de las investigaciones.

Tras concluir las labores de los servicios de emergencia, el área permaneció resguardada en tanto se llevan a cabo las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima.

