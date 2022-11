Resultado es muestra del gran apoyo que hay hacia AMLO: Sheinbaum sobre encuesta de EL UNIVERSAL

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que el resultado de la encuesta publicada en EL UNIVERSAL donde Morena lidera para la elección presidencial del 2024 es muestra del apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras tanto, agradeció el resultado que tiene frente a otros posibles candidatos rumbo a la presidencia.

"Es una encuesta, yo creo que no solamente la marcha del domingo sino el gran apoyo que tiene el presidente de la República muestra el gran apoyo que hay hacia Morena, y yo agradezco el resultado que hay en la encuesta, ha habido no solamente en esta sino en otras, pero es una encuesta más", dijo tras la entrega de tarjetas para personas con discapacidad de la Secretaría del Bienestar.

Lee también. Sheinbaum, Paredes, Lilly Téllez y Colosio lideran en sus partidos rumbo a 2024: Encuesta

Sobre que en la misma encuesta se nombran a los posibles candidatos de partidos políticos como Beatriz Paredes (PRI), Lili Téllez (PAN) y Luis Donaldo Colosio (MC), la Jefa de Gobierno dijo que le llama la atención que ya no aparece Ricardo Anaya en esta encuesta.

"Me llama la atención que en le caso del PAN no preguntaron por Ricardo Anaya, no se porque no lo preguntaron. Habría que preguntarle a quien hizo la encuesta".

A pregunta expresa si Ricardo Anaya ya se salió del tema político, Sheinbaum respondió: "No lo sé, hay que preguntarle a quien hizo la encuesta".