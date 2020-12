Reporta la CDMX 83% de ocupación hospitalaria por Covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se registra un 83% de ocupación hospitalaria en camas para pacientes con Covid-19; sin embargo, aún hay camas disponibles.



“Obviamente hay algunos hospitales que están más saturados que otros; el INER, por ejemplo, prácticamente ya todas sus camas las está destinado a terapia intensiva, en un esquema que hicieron en la Ccinshae, en dónde en otros hospitales están llevando a los pacientes que no están en terapia intensiva.



“Entonces toda está logística que se ha desarrollado en un sistema único de coordinación que ha ayudado mucho para que no haya saturación hospitalaria, a lo mejor algunos hospitales ya no tienen espacio, pero hay otros que sí lo tienen”, expuso.



Ante la diferencia de datos presentados entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, pues este último aseguró que hay una ocupación del 87%, la mandataria indicó que posiblemente la Secretaría de Salud federal aún no cuenta con el incremento en la capacidad hospitalaria.



“Ha habido un incremento muy importante en la capacidad hospitalaria, tendríamos que revisar con el doctor Hugo López-Gatell, si ya está incorporada todo este incremento de capacidad hospitalaria, el día de hoy, por ejemplo, el IMSS informó que dos hospitales que no estaban dedicados a Covid, van a tener un grupo de camas dedicadas a Covid-19, de la misma manera el Citibanamex a partir de mañana ya tiene la ampliación particularmente en camas de terapia intensiva y en el caso del gobierno de la ciudad están abriendo alrededor de 20 camas adicionales en el Hospital General La Villa”, dijo.



Al preguntarle sobre algunos traslados de pacientes con Covid a otros estados, debido a que la Ciudad de México ya no tiene ocupación, destacó que es al revés, pues hay muchas personas tanto del Estado de México como de otros estados de la república que están llegando a la Ciudad de México para ser atendidos.

“Entonces, por la cantidad de personas que están en los hospitales en la ciudad y las nuevas camas que se están abriendo, las altas que se dan, entre un día y otro, puede haber un hospital que a lo mejor reportó saturación pero que al otro día ya tiene apertura de camas y por eso este trabajo cotidiano que se realiza las 24 horas del día en el C5, en el sistema de emergencias para poder estar reportando permanentemente en la plataforma los hospitales que todavía tienen disponibilidad”, indicó.



