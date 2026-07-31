Ecatepec, Méx.— Elementos de la Policía Municipal efectuaron, con apoyo de la Secretaría de Marina, un operativo junto a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) para recuperar 9 mil litros de hidrocarburo extraído de una toma clandestina ubicada en un predio de la colonia Viento Nuevo.

La acción corresponde a una intervención iniciada el 11 de junio pasado cuando se localizó una toma clandestina conectada mediante una manguera de alta presión al costado de la red del poliducto de 16 pulgadas del tramo Tuxpan-Azcapotzalco.

Personal de Seguridad Física de Pemex extrajo el hidrocarburo de una camioneta de 3.5 toneladas color gris con redilas, procedente de Hidalgo, y de una camioneta de 3.5 toneladas color rojo también con redilas, del Estado de México.

Ambas unidades tenían compartimentos ocultos en el piso y en la pared frontal adaptados para el almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

Ayer también se registró un intenso olor a hidrocarburo que generó la sospecha de una posible fuga o toma clandestina sobre la avenida Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Pemex, bomberos, Protección Civil y técnicos especializados inspeccionaron un registro ubicado sobre la avenida Añil para verificar si existía una fuga de combustible o toma clandestina en la red.

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