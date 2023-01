Recorrerá el IAPA-bús las calles de la CDMX; dará atención a grupos vulnerables

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) arrancó con los recorridos del IAPA-bús en la Ciudad de México con el objetivo de atender a la población interesada, a aquellas que consumen alguna sustancia psicoactiva y a aquellas que requieren servicios de salud e información como grupos prioritarios, de la comunidad LGBTTTQI+, personas en situación de calle y personas trabajadoras sexuales.

El IAPA cuenta con el programa de Intervención de alcance comunitario donde se visita un lugar prioritario cada mes. A través del IAPA-bús se busca reducir la brecha de salud y desigualdad de las personas cuyos derechos han sido vulnerados debido a su situación de consumo de sustancias.

En estos camión se ofrecen los siguientes servicios: consejería sobre prevención de transmisión VIH/VHC, pruebas de detección VIH/VHC, primeros auxilios psicológicos, kits de reducción de riesgos y daños (estimulantes fumables e inyectables), tamizaje-intervención breve y referencia a tratamiento, y análisis de sustancias

A través de su alcance comunitario también atiende a la población de la diversidad sexual para garantizarles servicios médicos y de salud mental.

Al respecto, el director del IAPA, José Antonio Alcocer, enfatizó la importancia de recorrer las calles con el IAPA-bús, a fin de atender a poblaciones prioritarias mediante acompañamiento, acceso a los servicios de salud e información oportuna.

Por su parte, la directora de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Evalinda Barrón, destacó la importancia de que consumidores cuenten con información basada en evidencia científica en materia de sustancias psicoactivas, para promover el autocuidado y reducir el riesgo al mínimo, así como la labor que desempeñan las instituciones especializadas en la materia.

"Las personas usuarias de sustancias deben contar con información basada en evidencia científica sobre control de consumo para reducir riesgos. Las instituciones deben generar estrategias y poner al centro la dignidad de las personas", dijo.

¿Dónde estará el IAPA-bús

Durante la jornada que se realizó este sábado en el camellón de la Avenida Obrero Mundial, en la alcaldía Cuauhtémoc, se brindaron los siguientes servicios:

23 pruebas rápidas de VIH/VHC

2 consejerías sobre transmisión de VIH

2 consejerías breves sobre análisis de sustancias psicoactivas

7 análisis de sustancias

Se entregaron tres kits de reducción de riesgos y daños para sustancias fumables

El IAPA-bús recorrerá este año la Ciudad en las siguientes fechas:

25 de febrero. Glorieta Vladimir Lenin, Calle Unión postal esquina con certificados, colonia Postal, alcaldía Benito Juárez

22 de abril. Marcha cannabica

13 de mayo. Utopía en la alcaldía Iztapalapa

24 de junio en la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+

29 de julio. En Faro Cosmos, alcaldía Miguel Hidalgo

26 de agosto. Colonia Alamos, alcaldía Benito Juárez

25 de noviembre. En el Monumento a la Revolución

El IAPA-bús garantiza estrategias de reducción de riesgos y daños desde un enfoque centrado en los derechos humanos, replanteando las políticas públicas a la no criminalización, no estigmatización, no exclusión, ni vulneración de las personas usuarias de sustancias psicoactivas y aceptando esta realidad como una situación vigente que requiere de atención y acompañamiento.