Reabren zoológico de Neza tras ataque de lobo a niño

Nezahualcóyotl.- Luego de que fue cerrado desde la tarde del viernes cuando se registró el ataque de un lobo canadiense a un niño de nueve años, quien se encuentra internado y en franca recuperación, este domingo abrió sus puertas al público el Zoológico Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl.



Muchas de las familias que este domingo acudieron al lugar, ubicado en la colonia Vicente Villada, no sabían del accidente que se presentó el 6 de mayo cuando el lobo mordió al menor, quien traspasó el barandal de seguridad y se acercó a la malla para acariciarlo.



El mamífero carnívoro lo mordió en el brazo. Los servicios de emergencia lo trasladaron inicialmente al Hospital de La Perla, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y por la gravedad de la lesión fue llevado en un helicóptero Relámpago al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.



Los médicos lograron la reconstrucción de las arterias y venas del brazo, por lo que el pronóstico establece que podría recuperar la movilidad, incluso ya pudo mover los dedos, dio a conocer el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien está en contacto permanente con la familia.



Gobierno apoyará a familia de menor

El gobierno de Nezahualcóyotl confirmó que apoyará en todos los gastos médicos y de rehabilitación que requiera el menor.



“He contactado también a la Fundación el Centro de Cirugía Especial de México para que una vez concluido este proceso del niño también le pueda hacer una evaluación”, dijo.

El lobo, que es una de las atracciones del zoológico que es administrado por el gobierno municipal, está dentro de su jaula por donde deambuló esta mañana.



“Le hicieron pruebas médicas y está en óptimas condiciones, en las bitácoras su alimentación había sido a las dos de la tarde (del viernes cuando se presentó el accidente). Hemos recibido muchos comentarios al respecto de qué va a pasar con él si será sacrificado o no será sacrificado, la verdad es que eso no lo determino yo, sino las autoridades estatales.



En redes sociales muchos internautas pidieron a las autoridades que por ningún motivo se le fuera a sacrificar al lobo porque consideran que no fue el responsable de lo que ocurrió pues fue dentro del espacio que tiene asignado desde hace varios años.



El ayuntamiento ha sostenido pláticas con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) para reforzar las medidas de seguridad en los espacios donde se encuentran las especies más peligrosas.



"Estaremos teniendo diferentes reuniones con las autoridades estatales para que en coordinación tomemos algunas determinaciones, puede ser que se genere una malla más de aislamiento del espacio, pero lo cierto es que si se pone eso ya no tiene sentido que esté el lobo”, comentó.





La jaula donde habita el lobo canadiense cuenta con una reja y una malla, ambas de metal y está circulado por otra protección que se encuentra a casi un metro de distancia para impedir que los visitantes molesten al lobo, después del ataque el cuadrúpedo fue atendido por los veterinarios especialistas, que son los encargados de la salud de los animales que ahí viven.



Esta es la primera ocasión que ocurre un accidente de este tipo en toda la historia del Zoológico Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl, que junto con el Parque Ehécatl de Ecatepec, son los únicos que funcionan en el oriente del Estado de México donde albergan a animales de diferentes especies.



Es el lugar preferido de muchos habitantes del municipio y de localidades vecinas, tanto de la entidad mexiquense como de la Ciudad de México porque además de admirar a los animales disfrutan diversas actividades artísticas y culturales, así como pueden pasear en lancha porque hay un lago artificial.



Para ingresar los asistentes deben pagar 10 pesos



lr/rdmd