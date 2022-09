¿Quién es Heisenwolf? Detalles del youtuber detenido por la muerte de 6 personas

El pasado domingo 18 de septiembre, Amado "N", de 26 años, fue detenido tras un choque automovilístico en la carretera Panamericana -Acambay, a la altura de la colonia Bongoni, en Atlacomulco, Estado de México, donde conducía un automóvil rojo con franjas blancas que impactó de frente contra un taxi y que daba servicio colectivo.

La primera hipótesis indica que el joven conducía a exceso de velocidad y en el carril contrario, lo que provocó la colisión. El conductor del taxi y dos pasajeros murieron en el lugar, en tanto que tres personas fueron trasladadas a un hospital y fallecieron mientras recibían atención médica.

¿Quién es Heisenwolf?

Heisenwolf es el seudónimo bajo el que Amado "N" publicaba videos en YouTube. Su canal principal suma casi 1 millón y medio de suscriptores, mientras que los canales Heisenwolf 2 y Heisenwolf 3 poseen 136 mil y 47 mil suscriptores, respectivamente. En Instagram, el creador de contenido es seguido por más de 116 mil personas.

El nombre proviene de su admiración por Heisenberg, protagonista de Breaking Bad; alcanzó una gran popularidad gracias a su serie de videos de "3 minutos o menos", en los que aborda temas populares de internet, como los "otakus", los "whitexicans" y las "e-girls".

De igual modo, es conocido por su "memelogía" —videos en los que explica el origen de los memes—, por sus videoensayos ".RAR" y por el podcast "Alch nadie te preguntó", entre otros.

En la descripción de su canal se lee: "odio muchas cosas en la vida, y en general sé que es injusta, dolorosa, pero qué mejor que compartir ese dolor JUNTOS y hacerlo más ameno, este canal es para poder pasar este tiempo que tenemos de la mejor manera, quejándonos de muchas cosas”.

En marzo de 2022, Heisenwolf manifestó su deseo de explorar formatos más elaborados para sus videos de YouTube, pero abandonó la idea y explicó que había estado enfrentando problemas emocionales.

"Tengo que ser consciente de que no me puedo dar el lujo de repente abandonar algo y querer hacer otra cosa, querer hacer nuevos proyectos que requieren tiempo", explicó en el video titulado "No estoy bien".

"Sucedieron cosas en mi vida que no puedo prever y que simplemente hacen que todo sea más difícil", agregó.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Heisenwolf?

En los comentarios del video más reciente en el canal principal de Heisenwolf, titulado "Los peores villanos de México", usuarios de YouTube han expresado su consternación frente a los sucesos del domingo pasado.

"Valiendo madre Heisenwolf, convirtiéndote en titular de tu propio video"; "o mueres siendo un héroe, o vives lo suficientemente para convertirte en un villano. Gracias por todo, tío Heisen, te irá mejor en el bote", y "le estaba yendo bastante bien en Youtube, pero todo ese trabajo se fue al caño por solo una mala decisión", son algunas de las palabras que escribieron sus seguidores.

Asimismo, el usuario joshe expresó: "Aún no me puedo creer que esto haya pasado. Hace poco llegaste a los 1M de subs y te graduaste de la Universidad con especialidad en patas.... Tu carisma y tu personalidad son muy enganchantes y estabas realizando tus sueños. Es una pena para todos los afectados, y que sirva de lección de que toda tu vida puede cambiar de un momento a otro".

Heisenwolf permanece en el hospital bajo la custodia de elementos de seguridad, quienes esperan que su estado de salud mejore para que asista a una audiencia de imputación por el delito de homicidio culposo, prevista para el miércoles 5 de octubre.

asf/rmlgv