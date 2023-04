¡Prepara tu traje de baño! Reinauguran parque acuático La Ballenita, en la Cuauhtémoc

Con una inversión de 18 millones de pesos, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reinauguró el Parque Acuático La Ballenita, que se convirtió el primer balneario público de la demarcación, en la colonia San Simón.

Este espacio tiene siete albercas, fuentes, chapoteadores, juegos infantiles, lago artificial, áreas para hacer ejercicio, tienda y lugares para acampar.

FOTO: Omar Díaz/ EL UNIVERSAL/

La alcaldesa Sandra Cuevas realizó un recorrido por estas instalaciones e hizo una comparación del antes y el después. Además se quitó los zapatos y se metió al arenero para disfrutar de estas nuevas atracciones, que son completamente familiares.

Acampar será posible

“Es totalmente familiar, cero drogas, cero alcohol, todo con orden. Si quieren acampar lo pueden hacer de sábado para domingo, se van a llamar Noches de Campamento, cada lugar que vayamos rehabilitando y entregando, en cada parque vamos a permitir que puedan quedarse a acampar”, precisó.

Detalló que las Noches de Campamento en La Ballenita tendrán una capacidad para albergar hasta 300 tiendas de campamento, y que en esas noches habrá vigilancia las 24 horas.

Sandra Cuevas mencionó que no están gastando o desperdiciando más agua, pues es la misma que se usaba en las fuentes que antes estaban en este sitio de la colonia San Simón: “Lo único que se va a hacer es estarle dando un tratamiento especial para que los niños puedan estarse metiendo, se le ponen los químicos de una alberca y se cumple con la norma”.

FOTO: Omar Díaz/ EL UNIVERSAL/

Este parque, que contará con 15 salvavidas e instructores para garantizar la seguridad de los niños, estará abierto todos los días de 8:00 a 22:00 horas.

La alcaldesa recalcó que ha recibe muchos comentarios negativos, pero aseguró que ella hace lo que muy pocos políticos: "Cambiamos la vida a la gente y con eso es con lo que yo me quedo, eso me da felicidad y es lo que me permite seguir trabajando y haciendo esto, cambios que se queden para muchos años y no sólo acciones de relumbrón”.

Sandra Cuevas comentó que no se permitirá el acceso de mascotas a este lugar, pero adelantó que en las próximas semanas inaugurarán un parque acuático exclusivo para mascotas dentro de esta misma zona.

