“¡No vengan!”, Metro Puebla se desborda de gente; usuarios no sabían que abría más tarde

Usuarios del Metro Puebla, que desconocían que este jueves 6 de abril el Sistema de Transporte Colectivo (STC) operaría con horario de día festivo, es decir, la apertura sería una hora después, a las 7 de la mañana, llegaron desde antes provocando un tumulto de gente que atiborró la estación en lo que esperaban que les abrieran.

Muchos de los pasajeros se quejaron en redes sociales de que nadie les abría la puerta y reprocharon por la supuesta impuntualidad, a lo que las cuentas oficiales del Metro contestaron que hoy se operaba desde las 7.

En grandes concentraciones de gente fueron ingresando a dicha estación de la Línea 9, lo cuál dificultaba el acceso, caminar y hasta llegar a los andenes. Es por esto que los cibernautas subieron decenas de fotos a la red social Twitter donde se apreció cómo desbordaba el lugar de tantas personas.

“Si tienen la oportunidad de venir a Metro Puebla…¡No vengan!”, escribieron usuarios para redes sociales ante la situación que enfrentaban.

No obstante, a diferencia de otros días, el STC no ha compartido, hasta las 9:30 horas de hoy, el reporte de avance de trenes, por lo que no hay datos oficiales de cómo se encuentra el servicio al momento.





Cabe recordar que recientemente los usuarios tuvieron problemas con los horarios del Metro ya que muchos dispositivos como relojes y celulares se actualizaron al horario de verano, aunque este ya no aplica en la Ciudad de México. Esto provocó que cientos llegaran una hora antes quedándose, tal como hoy, afuera de las estaciones.

