Por cena, buscan pruebas de Covid-19

A unas horas de la cena de Nochebuena, familias enteras acudieron a realizarse una prueba contra el Covid-19 para estar sin preocupación de contagiar. No obstante, dejaron aún lado las vacunas de refuerzo para combatir el coronavirus, pero sí se inoculaban contra la influencia.

EL UNIVERSAL recorrió el Centro de Salud Dr. Manuel Escontría, ubicado en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón; en una hora acudieron 10 personas a realizarse una prueba rápida de antígenos para detectar el SARS-CoV-2, de las cuales solo una salió positiva.

Fernando Sánchez acudió con su esposa y dos hijos menores de edad para practicarse un test rápido; todos resultaron negativos, y es que pasaran Navidad y Año Nuevo con sus padres, pero al ser adultos mayores no quieren contagiarlos.

“Tuvimos algunos síntomas de gripe, escurrimiento nasal, tos, pero por fortuna salimos negativos. Nos automedicamos, pero por precaución, y para estar con la familia, decidimos hacernos la prueba. No quisiéramos contagiar en Navidad a mis padres ni a otras personas”, dijo. Luego de salir negativo, Fernando y su familia acudieron a ser vacunados contra la influenza, y si bien había vacuna contra el Covid-19, decidieron no ponérsela ya que que contaban con sus dosis correspondientes.

En tanto, Ángel Solís mencionó que había estado en contacto con una persona positiva a Covid-19 y, por temor a estar infectado y contagiar en la cena de Navidad y en Año Nuevo acudió a descartar si tenía coronavirus.

“Ya habían pasado varios días desde que estuve en contacto con alguien contagiado, pero por fortuna salí negativo, ahora a cuidarnos y a seguir usando cubrebocas. Podemos festejar sin recor a contagiar”, expresó.

Mientras tanto, Paola Castillo criticó que el personal de salud le había hecho una prueba PCR, y cuyo resultado estaría hasta enero por la que le notificaran por llamada.

“No quiera contagiar a mi familia en plena cena navideña. No me van a dar el resultado en este momento sino hasta en enero o antes, pero según me van a notificar por teléfono”, indicó.

Cabe mencionar que durante el recorrido se pudo observar que el módulo de vacunación para refuerzo contra Covid-19 no se acercaba nadie, pero para influenza sí, la mayoría eran adultos mayores que buscaban una dosis.

El pasado 22 de diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recalcó que hay más contagios de Covid-19, así como de otras enfermedades respiratorias, pero que hasta el momento no hay incremento en la hospitalización.

Por lo anterior, la mandataria capitalina hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse para su refuerzo contra el Covid-19 , cuyo biológico es Abdala, la cual fue derrollada en Cuba, así como contra la influenza. En este sentido, los diputados del PAN acusaron que el Gobierno capitalino experimente con la vacuna cubana Abdala como refuerzo contra el Covid-19 entre los capitalinos.

Con información de Omar Díaz