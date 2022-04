Piden ayuda para familia de niña que sufrió abuso

Xonacatlán, Méx.— Familiares de María Fernanda, de 10 años, víctima de abuso sexual, pidieron al presidente municipal de Xonacatlán, Alfredo González, facilite la reubicación del local de su mamá, pues los familiares del presunto agresor la amenazaron de muerte a ella y a sus dos hijas.

Activistas y vecinos del municipio marcharon por las calles del centro de Xonacatlán, en apoyo a esta familia, con cartulinas en las que se leían las frases: “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan” y “Apoyo para María Fernanda”.

En entrevista, Karla, quien pertenece a la familia de la víctima, informó que por más de un año la menor fue víctima de abuso sexual mientras acompañaba a su mamá al trabajo en un local donde hace tortillas a mano.

Relató que a un costado del negocio había una recaudería, donde trabajaba el abusador sexual, quien la mantuvo amenazada de muerte y que fue aprehendido en la Presidencia Municipal, y luego presentado ante las autoridades en la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) y trasladado al penal en Lerma.

“Ya no pudo más mi sobrina, estaba muy lastimada y rompió el silencio, le dijo a su mamá lo que estaba pasando. Imagínense que este maldito la mantuvo amenazada, la espantó, le dijo que si hablaba iba a matar a su mamá, a su hermanita, y mi tía estando sola, no supo qué hacer. Ella es muy valiente ahora”, dijo.

Explicó que tras la detención del señalado como responsable del abuso, la familia del sujeto ha estado amenazando a la señora de muerte y también a sus hijas.

Por ello, solicitan a las autoridades locales ayuda, con la finalidad de reubicar su negocio y seguir trabajando, pues debido al temor, dejaron de asistir a su establecimiento.

Karla aseguró que su prima y sus sobrinas se encuentran sin protección, pese a ser las víctimas, toda vez que los familiares del agresor se han organizado y lograron intimidarlas, de modo que no volvieron para abrir su negocio, su único sustento.

“Por eso estamos pidiendo ayuda, no es fácil para mi prima, es mamá soltera, no es justo que la autoridad les permita seguir abusando de mi familia y que este hombre, que espera ser sentenciado por el delito que cometió, siga con los abusos”, añadió.

Los familiares indicaron que María Fernanda habló con su mamá sobre lo sucedido, por lo que la señora acudió a las autoridades municipales para solicitar apoyo y la policía municipal.