El cuerpo de Oslin Tejada, "El Mara, una promesa del skate", permanece en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México debido a que sus familiares no lo han reclamado.

Ante esto, Adán Belío decidió recolectar firmas para convertirse en el responsable moral y lograr darle una digna sepultura a quien considera su maestro del Skate y no termine en la fosa común.

El lunes 21 de agosto, "El Mara" murió a los 32 años, sobre la banqueta de avenida Ribera San Cosme entre la calle Nogal y Cedro de la colonia Santa María La Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc, aún se desconoce la causa de su muerte.

Lee también Vinculan a proceso a Giovanni "N" y Hortensia "N", pero no por feminicidio de Ivana Huato

“'El Mara' fue un profesional del skate, patrocinado por marcas, participó en competencias y hasta estuvo en documentales, pero decidió que no quería dejar de vivir en la calle. Foto: Brenda Martínez. EL UNIVERSAL

“El día que falleció comentó que se sentía mal, sabemos que lo encontraron acurrucado, creemos que murió de hipotermia, pero no podemos pedir autopsia porque no somos sus familiares, pero Oslin es muy importante en la comunidad skate de San Cosme, queremos darle un entierro digno, no queremos que se vaya a una fosa común y si alguien lo reclama tenga donde encontrarlo”, contó a EL UNIVERSAL Violeta González, quien lo conocía desde hace varios años.

Adán Belío fue quien reconoció el cuerpo de su amigo y maestro de skate en el Incifo, él tiene 25 años de conocer a Oslin.

“Él siempre fue un patinador destacable y en los concursos y lugares donde nos juntamos para patinar siempre, desde que era niño”, relató Belío a EL UNIVERSAL

Lee también Juez le niega a Vanessa seguir proceso en libertad

Oslín es descrito por Adán como un hombre rudo, debido a que desde pequeño vivió en la calle, los últimos años debido al consumo de sustancias, como solventes, su salud física y mental se deterioró.

“Es obvio que al vivir en la calle enfrentan situaciones muy difíciles, por eso su actitud es igual. Pero yo lo catalogo como mi maestro en el skate, yo lo vi haciendo sus mejores trucos, salimos en los mismos videos, nos patrocinaron las mismas marcas”, explicó Adán Belío.

Ante el hecho de no ser familiar, Adán se enfrentó al impedimento de que Oslín le aseguró que no tenía familia y cuando nadie lo reclamó decidió hacerlo, pero no puede, por eso están haciendo una recolección de firmas para de darle una digna sepultura a "El Mara".

Lee también VIDEO Cae uno de los asaltantes de Periférico y Viaducto; tiene 17 años

Campaña “Por el sepulcro digno de Oslin Tejada ‘El Mara’”. Foto: Brenda Martínez. EL UNIVERSAL

La campaña se llama “Por el sepulcro digno de Oslin Tejada ‘El Mara’”, por si gustas participar se encuentran recolectando firmas en el Skate Park de San Cosme, ubicado bajo el puente de Circuito Interior y avenida Ribera San Cosme.

Tienes que ser mayor de edad y proporcionar un contacto donde sea fácil comunicarse contigo.

¿Quién era Oslin Tejada "El Mara"?

“'El Mara' fue un profesional del skate, patrocinado por marcas, participó en competencias y hasta estuvo en documentales, pero decidió que no quería dejar de vivir en la calle. No le gustaba que la gente le ofreciera ayuda por lástima, pedía un yogurt, un pollo rostizado”, relató Violeta.

Lee también Un inquilino de donde Ivana Huato Becerra y su madre vivían, ligado a desaparición de la joven

Debido a su gran talento es reconocido internacionalmente por este deporte, pero poco hablaba de su vida personal y hay muchas versiones.

La que más ha cobrado fuerza es que desde los 8 años viajó con su familia desde Honduras, pero su familia murió y él quedó huérfano.

“Me contó que atravesaba la frontera y cuando se cansaba de México se autodeportaba. También platicamos sobre unas piedras y una entrada en la frontera”, dijo Moctezuma a EL UNIVERSAL, quien conoció a “El Mara” desde que tenía 12 años.

Lee también Cerrarán Línea 9 del Metro para renivelar tramo elevado en Pantitlán, esto es lo que sabemos...

La campaña se encuentra recolectando firmas en el Skate Park de San Cosme, ubicado bajo el puente de Circuito Interior y avenida Ribera San Cosme. Foto: Brenda Martínez. EL UNIVERSAL

“No importa de dónde sea, solo queremos tratarlo como una persona, que sus derechos como ser humano sean respetados”, pidió Moctezuma.

Niños migrantes y abandono

Para Violeta este puede ser un caso de un niño migrante que aprendió y decidió vivir en la calle, pero que las instituciones y la sociedad prefirió olvidar.

“Pinche mugroso, qué bueno que ya se murió, así dejará de apestar”, dijo una mujer al pasar por el altar con veladoras, su foto y un grafiti de un corazón que dice "Mara", que fue colocado donde encontraron su cuerpo, en el piso permanece el cartón que usó como su cama por última vez.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss