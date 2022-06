Participaron en bloqueos mil 100 transportistas: Martí Batres

Luego de los bloqueos de los transportistas ante una exigencia en el incremento en el precio del pasaje, el Gobierno de la Ciudad de México informó que las 16 vialidades fueron liberadas antes de tiempo debido a la presencia policial y que hubo mil 100 manifestantes, menor cantidad de las que esperaban.

“Había una expectativa mayor (de manifestantes) no pongo un número, pero se pensaba que iba a hacer una movilización mucho mayor, y también que iba a haber más puntos de bloqueos, pero afortunadamente no fue así, no fue una movilización tan grande y no hubo tantos puntos de bloqueo y tampoco duraron tanto tiempo”, dijo el secretario de Gobierno, Martí Batres .

Aclaró que fue una movilización menor ya que no todos los transportistas se encontraban en la idea de movilizarse y que tenían pensado manifestarse hasta las 15:00, pero a las 11 fueron liberadas las avenidas.

Además que no se registraron personas lesionadas, pese que en la zona de Indios Verdes se registró un conflicto entre ciudadanos y transportistas que estaba bloqueando.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum comentó que en algunos puntos hubo presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pero que la liberación se debió a la combinación de los elementos de seguridad y que había menor cantidad de manifestantes.

Las zonas liberadas

Zona Norte

1. Insurgentes Norte Y Calzada Ticomán

2. Calzada Ticomán Y Acueducto De Guadalupe

3. Calzada San Juan De Aragón Y Ferrocarril Hidalgo

Zona Sur

4. Av. Insurgentes Y Dr. Gálvez

5. Av. Revolución Y Dr. Gálvez

6. División Del Norte Y Calzada De Tlalpan

7. Av. Taxqueña Y Canal De Miramontes

8. Prol. División Del Norte Y Av. Muyuguarda 9. Francisco Goitia Y 16 De Septiembre

10. 20 de Noviembre Y Guadalupe I. Ramírez

11. Av. Chapultepec Y Av. México

Zona Oriente

12. Calz. Ignacio Zaragoza Y Guelatao 13. Av. Tláhuac Y Periférico

14. Av. Tláhuac Y Agustín De Iturbide 15. Av. Tláhuac Chalco Y Acueducto

Zona Poniente

16. Av. Constituyentes Y Paseo de la Reforma



lr/cls