Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, advirtió que el operativo de seguridad que puso en marcha este miércoles el Jefe de Gobierno, Martí Batres, en los límites de Coyoacán y Tlalpan no contempla al Ajusco medio y pueblos donde existe el mayor número de delitos de alto impacto y prevalece el riesgo feminicida.

Tras el arranque del operativo en el que se desplegaron 3 mil 56 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), FGJ, Sedena y Marina, la alcaldesa hizo una serie de precisiones por medio de su cuenta de X.

La edil puntualizó que durante el anuncio del operativo se mencionó que se reforzarán los cinco sectores de Tlalpan; sin embargo, el jefe de Gobierno sólo mencionó 12 colonias de la alcaldía: Vergel Coapa, Exhacienda de Coapa, Prados Coapa segunda sección, Belisario Domínguez, Granjas Coapa, Residencial Miramontes, Isidro Fabela Peña Pobre, Pueblo Quieto, Cantera Puente de Piedra, Toriello Guerra y Jardines del Pedregal, “dejando de lado las colonias del Ajusco medio y los pueblos, que es en dónde tenemos el mayor número de delitos de alto impacto y en donde, lamentablemente prevalece, en mayor medida, el riesgo feminicida”.

Agregó que Martí Batres dijo que no permitirá la tala de árboles en Six Flags, pero fue omiso en aclarar de qué manera el operativo que se anunció este día contribuirá a combatir la tala clandestina que impera en los bosques de Tlalpan, delito por el que prácticamente no hay detenciones.

“En lo que va de esta administración, en la alcaldía Tlalpan, hemos realizado más de 700 reuniones del gabinete de Paz y Seguridad, en donde participan distintas dependencias tanto del gobierno federal como de la Ciudad. Incluso hace una semana, acudió el director general de Coordinación con Entidades Federativas Zona 2 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Santiago Seguí Amórtegui, quien reconoció la coordinación y el desempeño institucional de quienes integramos y participamos en este gabinete”.

A su vez, indicó que una estrategia de seguridad requiere de la coordinación institucional de todos los órdenes de gobierno y la participación de la ciudadanía, por lo que lamentó que la alcaldía que encabeza no fue convocada al evento.

