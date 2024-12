La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, solicitó al Congreso capitalino un incremento del 5 % del presupuesto para el 2025.

Al señalar que el próximo año, será el último en el cargo, informó que al día 30 de noviembre se han brindado en un año, 49 mil 212 servicios, por lo que al cierre del 2024 se estaría alcanzado la meta de 51 mil.

Este viernes, acudió a la última mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino con organismos autónomos, como parte del proceso de análisis y aprobación del Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2025.

¨Estamos rebasando el número de servicios. Si lo comparamos con el 2018, que fue el primer año en donde estuvo mi administración, estamos viendo que hay un incremento de casi el 50% de los servicios que la comisión brindaba desde que empecé mi primer periodo y el año en curso. Esto se debe en mucha medida a lo que viene siendo el fruto del trabajo territorial de la comisión¨ sostuvo.

Refirió que en el 2018, se tenían 6 mil 107 expedientes en rezago, hoy solo 150 expedientes. ¨Son rezagos recientes, ya no tenemos rezagos anteriores a mi llegada a la comisión. Mi compromiso es que este año, del 2025, los tengamos completamente sin rezago. O sea, que entreguemos una comisión sin rezago para noviembre del año que entra¨, indicó.

¨Estoy reportando el 2024, y que el 2025 será el último año de mi administración, y por lo tanto, pues también parte de lo que estoy exponiendo son parte de los compromisos de un cierre de dos periodos en la comisión, y uno de ellos, pues es dejar una comisión en donde no haya rezago alguno, que esté al día en términos del trabajo. Porque no es una cuestión administrativa, es un reflejo de la atención a las personas. El no tener rezagos es que estamos atendiendo a las víctimas de mejor manera, y eso es muy importante para nosotros, refirió.

