Las mujeres son el sector más atendido en las consultorías notariales, ya que representan 63% del total, explicó el presidente del Colegio de Notarios en la Ciudad de México, Víctor Rafael Aguilar Molina.

En entrevista para EL UNIVERSAL, explicó que dicho sector de la población tiene el principal interés por saber cómo regular su situación patrimonial, ya que generalmente son amas de casa las que acuden a realizar estos trámites.

Refirió que en las asesorías y jornadas notariales el principal interés es la regularización de la propiedad de su vivienda, ya que “resulta que sólo tienen el contrato de compra-venta (de su inmueble) y la persona que les vendió ya se murió o no la encuentran”.

De acuerdo con datos del Colegio, entre 2021 y 2025 hubo más de un millón 946 mil instrumentos notariales, de los cuales, el 26.6%, fueron cancelación de hipotecas, compraventa de inmuebles y testamentos públicos.

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