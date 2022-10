A petición de Morena, retiran del orden del día en comisiones dictamen para extender reelección legislativa

De última hora, y a petición de algunos diputados locales de Morena, se retiró del orden del día de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Político-Electorales el dictamen para extender la reelección legislativa a tres periodos consecutivos y no solo a uno, como actualmente los estipula la Constitución capitalina.

Se tenía previsto votar este dictamen hoy; sin embargo, el legislador de Morena, Gerardo Villanueva, pidió quitarlo del orden del día para ver si todavía estaban en tiempo de aprobarlo, lo que fue criticado y no apoyado por los diputados de oposición y el PT.

También estuvo en contra retirar el dictamen Temístocles Villanueva, de Morena, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.

El argumento de Gerardo Villanueva fue que esta propuesta para modificar el Artículo 29 de la Constitución local se presentó en octubre de 2021, por lo que debió aprobarse en el pasado periodo ordinario de sesiones y no en este.

“El dictamen de la comisión sobre este asunto debió presentarse en el periodo ordinario siguiente, es decir, en el segundo periodo del primer año de ejercicio legislativo. El dictamen se presenta hoy, 17 de octubre de 2022, mientras se desarrollan las sesiones del primer periodo del segundo año de ejercicio legislativo, es decir, tenemos una presentación extemporánea del dictamen”, sostuvo.

Por lo anterior, solicitó quitarlo para ver si aún se puede dictaminar.

Al respecto, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño apuntó que los únicos que pueden solicitar el retiro de una iniciativa del orden del día son los proponentes, por lo que pidió que no se quitara, pues recordó que el PRD presentó estas reformas.

“Nosotros participamos en varias sesiones en dónde, por ejemplo, se han aprobado reformas constitucionales, no cumpliendo de ninguna manera el término que señala el diputado Villanueva y su bancada, nunca, al contrario, inclusive promovía esta situación contraria de lo que él señala, y me extraña mucho que sea en esta iniciativa donde se argumenta, porque no es el momento para poder esgrimir un asunto en contra de un dictamen o de una iniciativa”, dijo.

Gaviño recordó que Villanueva presentó una iniciativa para eliminar la figura de la reelección, por lo que lo retó a “no tener cobardía intelectual” para poder debatir este tema que busca homologar la Constitución federal con la local.

Tras varios minutos de debate, se aprobó quitar del orden del día esta propuesta para que Morena se pusiera de acuerdo.

