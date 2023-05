Microsismos en la Ciudad de México no representan un riesgo para la población, afirmó la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, quien resaltó que se suscitan por el reacomodo de las fallas geológicas de la urbe y tampoco son un presagio de otros sismos.

“Se presentan cada cierto tiempo y no superan los 3.8 o los 4 de Magnitud que son muy superficiales y que verdaderamente no representan, salvo la percepción de la gente que está al rededor del epicentro de estos microsismos; no representa un riesgo ni para la población, ni para el patrimonio de las personas ni de la Ciudad”, aseguró.

¿Quiénes integran la Red Eco y que hacen?

Indicó que en el punto específico del epicentro de estos sismos menores, el Gobierno de la Ciudad de México y la Red Eco, efectúan un seguimiento puntual. La Red Eco está conformada por un grupo científico y técnico del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES A.C.), coordinada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México.

“Nosotros consultamos de manera permanente de las causas y consecuencias de lo que puede pasar. Estos microsismos se perciben pero han sido siempre”, dijo Urzúa.

La funcionaria capitalina refirió que hace años se presentó algo similar, por lo que son periodos que surgen para el reacomodo de las fallas geológicas de la urbe. “Hace dos años atrás tuvimos un enjambre de microsismos en Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, ahora están en Álvaro Obregón y Coyoacán y que de alguna manera se perciben en Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo”.

“ Soy periodos en los cuales hay reacomodo de las fallas geológicas que están en el subsuelo de la Ciudad de México; no tienen mayor problema, no son augúreras de otro sismos, son simplemente reacomodo de fallas”, puntualizó.

Aseguró que derivado de los microsismos suscitado hasta la fecha, no hay registro de afectaciones estructurales.

Llevan simulador de sismos a escuelas

La secretaria Myriam Urzúa inauguró el camión Girando con Ollin, el Chapulín de la Prevención, que consiste en un trailer adecuado con un simulador de sismos, y área de internet que permitirá a alumnos de escuela y habitantes de unidades conocer sobre el Atlas de Riesgos de la capital.

Este trailer recorrerá diariamente escuelas y unidades habitaciones.

