César Cravioto Romero, próximo secretario de Gobierno de la Ciudad de México, afirma que si bien él operará los temas relacionados con la gobernabilidad, será Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, quien trace la línea política y el rumbo de la próxima administración, por lo que asegura que seguirá sus instrucciones.

“La línea política, las instrucciones y el rumbo del Gobierno de la Ciudad las va a dar la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y yo operaré”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el próximo funcionario señala que desde su cargo tendrá “toda la disposición” para hablar con los alcaldes de las 16 demarcaciones y generar condiciones para la resolución de problemas, sin importar partidos políticos, por lo que espera la misma disposición particularmente de parte de las y los ediles de oposición.

“(En) la mayoría de las alcaldías la gente decidió apoyar el proyecto que encabezó Morena, pero en otras decidieron apoyar a un candidato que viene de la oposición, para nosotros es muy importante trabajar con el PAN, con todos los alcaldes y todas las alcaldesas, no importando de dónde vienen, porque la gente después de la elección, o cuando ya entremos, lo que quiere es que se resuelvan los temas que tienen en sus comunidades”, expone.

Cravioto, quien afirma sentirse “muy comprometido” con la próxima jefa de Gobierno y la ciudadanía por su nuevo nombramiento, explica que una de las primeras peticiones que hizo Brugada a su futuro gabinete es que todas y todos los próximos secretarios estén en calle y no en el escritorio, pues será la cercanía con la gente “el gran sello” de la siguiente jefa de Gobierno.

¿Cómo fue el acercamiento de la jefa de Gobierno electa con usted para darle este encargo? ¿Hubo otros candidatos?

—“Llevo conociendo a la jefa de Gobierno electa hace más de 20 años, cuando se dio la definición de la Ciudad, yo muestro mi respaldo a ella, me invita a que fuera su vocero de la campaña y me metí de lleno a estas tareas, además del equipo político de su propia campaña y en distintas tareas que me encargó. Unos días antes del lunes [19 de agosto] ya me dijo”.

¿Por qué aceptó el encargo?

—Porque creo que es una tarea importante, relevante en la Ciudad y porque quiero ser parte de un gobierno que, estoy convencido, va a ser un gobierno histórico en la Ciudad de México, un gobierno cercano a la gente, comprometido con sus habitantes, que buscará atender y solucionar los grandes temas que hay en la Ciudad, porque me identifico con la forma de pensar y de plantear la Ciudad por parte de la jefa de Gobierno electa.

Cravioto destaca que parte de las tareas de la dependencia que encabezará es platicar con todos, y reconoce que así como hubo ciudadanos que votaron por la propuesta de Clara Brugada y por Morena en la mayoría de las alcaldías, también hubo quienes decidieron apoyar a algún alcalde o alcaldesa de parte de la oposición, por lo que se comprometió a trabajar con todos sin importar el partido, a tener las puertas abiertas y la disposición para resolver de la mano los problemas que haya en cualquier alcaldía.

“Como secretario de Gobierno tendré toda la disposición de hablar con los 16 alcaldes y generar condiciones para que los problemas se solucionen, de manera conjunta. Yo espero lo mismo de los alcaldes y alcaldesas que llegaron siglados o que tuvieron una propuesta de la oposición, para que de la misma manera busquemos trabajar de manera conjunta y solucionar los problemas de la gente”, indica.

En este sentido, afirma que habrá respeto a cada autoridad electa de la Ciudad de México y garantiza que se considerará a los alcaldes “en todo”, incluso cuando haya eventos de la administración central se les informará e invitará y se buscará trabajar de manera conjunta con ellos. De igual forma plantea que hablará con todos los grupos parlamentarios del Congreso local, pues el deseo es que la mayoría de las iniciativas salgan por consenso, por ello confía en la posibilidad de que haya una oposición que no vaya en contra de todo lo que diga el gobierno y reconozca cuando haya iniciativas que beneficien a la Ciudad.

Generalmente la Secretaría de Gobierno tiene un peso muy relevante dentro de la administración capitalina. ¿Quién va a llevar esta línea política dentro del gobierno? ¿Qué tanta injerencia habrá por parte de César Cravioto?

—La línea política, las instrucciones y el rumbo del Gobierno de la Ciudad las va a dar la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y yo operaré. Obviamente los temas que tengan que ver con la gobernabilidad son parte de mi función, pero la línea la va a trazar Clara Brugada, seguiré sus instrucciones y operaré para que se cumplan.

Sobre el ambulantaje, el senador afirma que la clave está en cómo se armonizan los distintos derechos y que esto no afecte los de los otros.

Indica que tras la presentación del gabinete, Brugada les dijo: “el sello de mi gobierno, lo que quiero de mi gobierno es que todos mis funcionarios estén en la calle. No quiero secretarias y secretarios de escritorio, sino de territorio”. Por eso, augura, “me van a ver hablando con la gente en la calle, me van a ver cuando haya un tema, un conflicto, un problema”.