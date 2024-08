Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán quien fue reelecto en los comicios del 2 de junio, buscará que su relación con la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada, sea “no buena, sino excelente”, de cordialidad y respeto, toda vez que su interés es que los ciudadanos vivan bien.

En entrevista con EL UNIVERSAL, menciona que en una democracia debe haber una oposición “responsable” y que respete a las instituciones, “que no le diga a todo que no y que pueda haber un sí a algo que sea para bien de la República o para la Ciudad”.

Afirma que su triunfo se debe a los resultados de su primer trienio de gobierno, mismos que están a la vista, así como el trabajo y esfuerzo que ha puesto en la demarcación.

Gutiérrez confía en que en los próximos tres años haya un Coyoacán más seguro y con más obras, incluida la intervención en los alrededores del Estadio Azteca por la Copa del Mundo 2026, trabajos que no sólo son para este evento, sino para mejorar la vida de la gente, dice.

¿Cómo prevé que sea la relación con la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada?

—Muy cordial, de respeto. Nosotros somos unos demócratas, definitivamente, y debemos respetar la voluntad popular. A nosotros no nos interesa el color, nos interesa que los ciudadanos vivan bien, por eso y como lo hice la vez pasada, tener una buena relación desde la Jefatura de Gobierno con la alcaldía de Coyoacán se me hace un acierto, porque los ciudadanos ganan y viven mejor; y esa es la misión de un gobierno, que los ciudadanos vivan mejor. Por eso, yo creo que mi relación con la próxima jefa de Gobierno no va a ser buena, va a ser excelente.

¿Considera que la oposición en la CDMX ha sido “responsable”, como menciona?

—Muchas veces perdiendo se gana. Creo que esto nos lleva a tener una gran reflexión de qué se va a hacer. Yo creo que mirar para atrás es nulo, es malo. Lo que se debe hacer en una oposición correcta es ver para adelante cómo se va a reconstruir esto. Me parece que es lo que deben hacer los presidentes de los partidos, ver qué se va a hacer para salir adelante, no ver cómo se hundieron cuatro o cinco barcos, tenemos que ver qué hicimos bien, qué hicimos mal y construir el futuro de la oposición.

Al preguntarle si lideraría a los alcaldes de oposición, Gutiérrez lo rechaza y enfatiza que su responsabilidad está a 100% en Coyoacán porque los vecinos lo contrataron.

Explica que en su primer periodo como alcalde logró mejoras en cinco ejes: seguridad ciudadana, obras públicas y servicios urbanos, cultura, igualdad de oportunidades y desarrollo económico, por lo que haber sido reelegido por la población lo hace sentir una gran satisfacción, pero también “más comprometido” para el nuevo trienio.

Adelanta que para el nuevo periodo de gobierno continuará atendiendo las solicitudes de servicios urbanos, cambios en el drenaje, trabajando para garantizar la seguridad, fomentar el desarrollo económico con ferias de empleo y llevando la cultura a las colonias.

Además del combate a chelerías toreras —asunto al que el alcalde ha dado seguimiento y del que esta casa editorial ha informado—, ¿qué otros temas buscará trabajar de la mano con Clara Brugada? ¿Cuáles son pendientes importantes para Coyoacán?

—Algo que a mí me interesa mucho es el Cetram de Tasqueña. Lo tenemos que dejar muy bien todos los gobiernos, porque aquí vivimos todos y transitamos todos, pero también se nos viene la Copa del Mundo. No van a llegar los coches hasta allá, se van estacionar alrededor y de esa manera los autobuses van a llegar al Estadio Azteca. Insisto, no nada más porque es la Copa del Mundo, sino porque ya necesitamos un Cetram de primer mundo. Eso lo tenemos que hacer en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, estoy seguro que va a haber la apertura. También en el tema del agua, lo tenemos que trabajar mucho de la mano.

Respecto al Mundial de futbol en el que una de las sedes es el Coloso de Santa Úrsula, el edil señala que desde hace año y medio se ha trabajado puntualmente todos los miércoles con autoridades del Estadio Azteca y FIFA y, por su parte, los representantes del estadio también están platicando con el Gobierno de la Ciudad de México.

Al tratarse de un evento magno, explica que se está trabajando en obra pública en los alrededores.

¿Cómo ve a Coyoacán en tres años?

—Más hermoso que hoy, más seguro que hoy, con más obras que hoy y conste que hemos hecho muchísimo. Hoy Coyoacán ya tiene un nuevo rostro.

Perfil

Estudió Administración de Empresas en la Universidad La Salle.

Entre 2006 y 2009 fue presidente del Comité Directivo Delegacional en Coyoacán del PAN. Entre 2009 y 2012 fue diputado local por el Distrito 27 en Coyoacán.

fue presidente del Comité Directivo Delegacional en Coyoacán del PAN. Entre 2009 y 2012 fue diputado local por el Distrito 27 en Coyoacán. El edil también tiene amplia experiencia como empresario, desde 1988 inició como gerente de compras e insumos.