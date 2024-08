El alcalde electo de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, considera que su llegada a la demarcación “refresca y da un nuevo ánimo al movimiento”, pues —asegura— se venía combatiendo el tema de las “familias imperiales” y por eso su tarea será abrir, de par en par, la alcaldía a todos los equipos y los sectores de la población y no manejarla de manera sectaria.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el hoy diputado local de Morena comenta que está listo con su grupo de auditores para el proceso de transición y que denunciará ante la Contraloría las irregularidades que detecte y que no las perdonará “aunque sean del mismo partido”, pues los principios de la Cuarta Transformación son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Menciona que lleva haciendo trabajo político en la alcaldía desde hace 18 años, y que esto le permitió ganar con una gran diferencia la encuesta interna de Morena y, posteriormente, las elecciones del 2 de junio, lo que conlleva una gran responsabilidad, pues las personas tienen muchas expectativas y si no se logran las metas, eso puede jugar en contra.

Sobre sus planes, adelanta que modernizará los alrededores de la Basílica de Guadalupe, y que construirá un centro de espectáculos, similar a la Arena Ciudad de México, para que los maderenses tengan una opción de entretenimiento.

¿Cuáles van a ser sus principales ejes de gobierno?

—Lo que hicimos en Gustavo A. Madero es hacernos llegar de muchas encuestas, de las mejores encuestadoras de este país, y Mendoza Blanco nos dice que a 70% de la población de la demarcación le duele la inseguridad y tiene una baja percepción en la seguridad, por eso hay que meternos al tema de seguridad…

Voy a ser el alcalde del sí me toca, le vamos a entrar muy fuerte a la seguridad… Vamos a hacer un esquema muy grande, tenemos hoy una pequeña Dirección de Seguridad Pública, no más de dos subdirectores, vamos a hacer una dirección muy robusta, prácticamente un espejo de Secretaría de Protección Ciudadana. En Gustavo A. Madero tenemos ocho sectores, vamos a tener ocho sectores de la policía de la alcaldía; vamos a pasar de mil a tres mil policías auxiliares, de 30 vehículos a 250, vamos a tener una policía robusta para entrarle de manera coordinada a este tema.

En este sentido, precisa que habrá un destacamento de la Sedena en la demarcación y que para ello otorgará un predio de 2.4 hectáreas. Además, dice, va a crear un centro de inteligencia, y se instalarán 12 mil cámaras de seguridad.

De igual forma, Lozano señala que le invertirá mucho a la infraestructura urbana, y para ello contratará a mil trabajadores que se irán al área de servicios urbanos. Asimismo, habrá “caza baches”, es decir, cuadrillas para reparar las oquedades en vialidades.

El alcalde electo habla de lo que serán sus proyectos insignia: modernizar los alrededores de la Basílica de Guadalupe y construir un centro de espectáculos, como la Arena Ciudad de México, en el Deportivo Hermanos Galeana.

¿Qué se hará en la Basílica de Guadalupe?

—La Basílica para nosotros no es un problema, es una bendición. Hoy estos cerca de 18 millones de peregrinos vienen a Gustavo A. Madero, entran, se persignan y se van corriendo. El perímetro de la Basílica tiene un gran problema de inseguridad, está invadido de comercio, de los cadeneros, de los viene viene. Estamos pensando cambiar toda la infraestructura de este perímetro, vamos a llevarla al futuro, pero vamos a cambiar también el uso de suelo de todo el perímetro de la alcaldía, vamos a traer modernidad, vamos a tener los mejores hoteles, restaurantes, vamos a crear un Centro Histórico en Gustavo A. Madero para que podamos traer un polo de desarrollo a nuestra alcaldía.

Precisa que en Gustavo A. Madero no hay opciones para que las familias o los jóvenes disfruten de un espectáculo deportivo o artístico, por lo que construirá en el Deportivo Hermanos Galeana para que sea el centro cultural y artístico más grande la Ciudad de México.

Destaca que habrá una muy buena relación con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada.

¿Y cómo espera la relación con el senador electo Francisco Chíguil?

—Pues no necesito relación con él, cada quien en su ámbito, él será senador de la República y yo soy alcalde de Gustavo A. Madero, para todos es sabido que no tuvimos una campaña muy cercana, no tuvimos interlocución, ahí están los resultados, tampoco es que el movimiento requiere a alguien, ni siquiera a mí, el movimiento es muy grande, muy amplio.

Cuestionado sobre el estado actual de la alcaldía, menciona que es una demarcación “bastante tirada” por lo que la gente votó por un cambio, pero no de partido, porque tienen confianza en el movimiento.

“Venían combatiendo aquí el tema de las familias imperiales: Lobo-Nora, que estuvieron más de nueve años, y después se quería imponer otra nueva pareja imperial, pues sí había bastante rechazo de la población a esa parte. Hoy mi llegada refresca, da un nuevo ánimo al movimiento y creemos que hoy mi tarea va a ser esa: abrir el movimiento, abrir de par en par la alcaldía, que todos los equipos y población se vean representados, esa va a ser mi parte, no generar una alcaldía de manera sectaria, sino una alcaldía para todos”, asevera.

