A unos días de que concluya el registro para participar en la elección de jueces y magistrados, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, reiteró el llamado a los abogados comprometidos con la libertad y la justicia a que participen, y así evitar que estos espacios se ocupen por quienes son “fieles al oficialismo”.

“Recuerda que estamos buscando que más gente participe y sobre todo que haya jueces, magistrados y ministros que defiendan la independencia del poder judicial, las libertades, los derechos. Que estén al servicio de la justicia y de la gente y no al servicio del gobierno. Por el bien de México, jueces por la libertad”, resaltó.

Informó que desde hace unas semanas, la alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha, a través de su página web y de las redes sociales, la campaña “Jueces por la Libertad”, esto luego de que los tres poderes lanzaron la convocatoria institucional para elegir a los miembros del máximo órgano de justicia de la nación.

Lee también Activan Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en siete alcaldía de la CDMX

Dejó claro que la alcaldía no está promoviendo a alguien en particular, sino que se está difundiendo un tema público y exhortando a la gente a que participe, porque todo indica que será “un proceso muy desangelado” y “hay muchos prejuicios de que los dados están cargados y no habrá cancha pareja” o “habrá mano negra”, por lo cual se busca que la población se inscriba y participe para defender la libertad.

Mauricio Tabe, mencionó que, si bien hay una tentación de algunos de estar al servicio del poder, la campaña de “Jueces por la Libertad” busca crear conciencia en torno a la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente de las decisiones del Poder Ejecutivo y que cuando tenga que cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de las decisiones, lo pueda hacer con total libertad y no sometido, esto es, un poder judicial que promueva la justicia basada en la ley.

Y es que alertó que sin equilibrio de poderes o cuando un poder se subordina a otro, la única autoridad es el gobierno y éste actúa sin límites y sin contención y pueden cometerse cualquier tipo de abuso, lo cual no es deseable en defensa de los derechos y libertades.

Estamos a 1️⃣1️⃣ días del cierre de la convocatoria para el registro de candidatos a magistrados, jueces y ministros. Por el bien de México necesitamos #JuecesPorLaLibertad. pic.twitter.com/WXJkwaMtwq — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) November 13, 2024

Lee también Desarticulan banda dedicada al robo bancario digital usando identidades falsas; incluyeron al hijo de AMLO

“Por eso es muy grave el que nos alejemos de este proceso, el que se lo dejemos sólo al gobierno, es muy delicado y tenemos que participar todos. Del 5 al 24 de noviembre es el proceso de registro para los aspirantes a ser ministro, magistrado o juez y ahí está la Convocatoria”, abundó.

El micrositio de “Jueces por la Libertad” es: https://juecesporlalibertad.miguelhidalgo.gob.mx.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr