Tlalnepantla, Méx.— El Tribunal de Alzada desechó la recusación presentada por la defensa de Gabriel Rafael “N”, presunto implicado en la desaparición de Kimberly, con lo que el juez original seguirá conociendo del caso. La resolución fue dada a conocer durante la audiencia celebrada este martes.

Noé González, abogado defensor de uno de los detenidos por el caso, informó que impugnarán la determinación del Tribunal de Alzada.

Con esta decisión, se otorgó un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público y la defensa presenten nuevas pruebas y peritajes relacionados con la desaparición de la joven de 16 años, cuyo paradero se desconoce desde el 2 de octubre en la colonia Rafael Chamapa, Naucalpan. La próxima audiencia será el 12 de marzo de 2026.

La madre de Kimberly, Jaqueline González, reiteró que su prioridad sigue siendo localizar a su hija y no buscar venganza, por lo que, aseveró, estaría dispuesta a retirar los cargos en contra de los presuntos implicados si con ello logra saber el paradero de la adolescente.