Cuautitlán Izcalli, Méx.— Los pelícanos americanos están llegando al Parque Espejo de los Lirios, un sitio considerado como Área Natural Protegida. Sin embargo, pobladores señalaron que, desde hace al menos tres años, cada vez llegan menos ejemplares.

En la temporada de invierno las aves llegan a México provenientes de Canadá para pasar la temporada, ya que el clima es favorable para su supervivencia. Y a Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, se les veía llegar por decenas al lago de los Lirios y a la laguna de Axotlán.

Sin embargo, la contaminación del agua ha provocado que no exista alimento de peces para su estancia, lo cual causa que los pelícanos busquen otras opciones de estadía en tanto pasa la temporada de invierno.

“En este espacio del parque de los Lirios, normalmente se les veía llegar desde mitad de noviembre. Ya empezó 2026 y hay muy pocos. Algo está ocurriendo que ya no les gusta venir y ya no los podemos disfrutar como antes”, dijo Sergio Gómez, visitante del parque.

El Parque Lago Espejo de los Lirios es considerada una Área Natural Protegida desde 2009; sin embargo, fue hasta apenas el año pasado que el gobierno municipal creó el plan de manejo para este espacio, el cual delimita qué tipo de actividades sí pueden hacerse. Esto, tras el impulso de un colectivo ambientalista llamado Pro Lago Espejo de los Lirios.

Consuelo López recordó que en 2019 vio llegar alrededor de 300 pelícanos, aves que no sólo estaban dentro del agua buscando peces para comer, sino que también levantaban el vuelo.