La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la alcaldía Cuauhtémoc entregar el Monumento Encuentro, que representa a Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, y que fue retirado por presuntas irregularidades.

“¿Por qué no la entrega y la ponemos en otro lado?", comentó. “Pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos ahí con la jefa de Gobierno. Porque es un momento histórico. Más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje, que tiene que ver con México.

“Van a decir, porque nosotros retiramos la estatua de Colón. Se restauró y se colocó en otro sitio”, agregó.