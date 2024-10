“Todo fue muy rápido, nunca había pasado algo así, pero así es la naturaleza y no podemos hacer nada, afortunadamente todo quedó en daños materiales y el susto, pero les decimos a todos los que lean esto que la Feria sigue, que aquí los esperamos como todos los años”, dice una productora del mole que expone su producto en la tradicional Feria del Mole en la alcaldía Milpa Alta, donde la noche del domingo el predio habilitado como estacionamiento se inundó, lo que afectó un total de 20 autos.

Sin embargo, a pesar de las imágenes que de inmediato empezaron a circular en redes sociales, los organizadores de la tradicional feria dejaron en claro que la venta de comida, artesanías y los eventos van a continuar.

“Fue algo imprevisto y que lamentamos mucho, pero esta feria va a resistir como cada año, si caminas, ya no hay agua de ningún tipo ni una afectación importante, todo fue ayer -domingo- que por momentos se acumuló el agua pero afortunadamente lo más complicado ya pasó.

La alcaldía Milpa Alta reportó que esta noche se presentaron fuertes lluvias que provocaron inundaciones en las instalaciones de la Feria del Mole. Foto Especial

“Ahora están revisando la condición de los juegos mecánicos que estén maniobrables y así evitar un accidente; los eventos musicales también van a continuar”, dijo Ranulfo, uno de los organizadores del evento.

En el lugar de la afectación, personal de Protección Civil, de la Policía Capitalina y personal de la alcaldía, trabajan con maquinaria pesada retirando lodo, rescatando los autos varados y alistando todo para que los visitantes, puedan pasar un rato agradable.

Para quienes desde la noche del domingo no pudieron sacar sus vehículos, pues quedaron rebasados por el agua, los problemas apenas comenzaban. “Mira, todo se me hecho perder. Este es un 2024 y apenas estoy viendo quien se hará responsable, sí el seguro responde, si va a querer pagar todo una parte o no sé qué va a pasar, porque el agua me tapó todos los asientos y creo que nada de eso va a servir ya vez que todo ahora es eléctrico y de sensores”, dijo Martín, quien veía con tristeza como su Kia, estaba totalmente inservible.

Feria Nacional del Mole en Milpa Alta. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

“Nosotros solo venimos por un rato, a comer un mole y a pasarla bien cuando de repente empezó a llover fuerte pero la verdad no pensamos que fuera para tanto, luego cuando vimos que algunos pasillos de la feria se llenaban de agua, decidimos irnos pero para ese momento ya no podíamos mover nada, no sé qué decir, fue una cosa natural, pero no sé si el seguro se haga responsable”, dijo Raúl, otro de los afectados.

Sobre las afectaciones en la Feria Nacional del Mole, el alcalde en Milpa Alta, Octavio Rivero precisó que los daños sólo se registraron en la zona del estacionamiento, espacio en el que se dañaron 20 vehículos, mientras que los stands, restaurantes y expositores “no tuvieron ninguna afectación ni la infraestructura ni las instalaciones eléctricas de la feria”, por lo que adelantó que el evento seguirá.

Resaltó el apoyo por parte de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien instruyó a su equipo de trabajo para desplegar la ayuda necesaria, tanto de tipo material como de mano de obra, a fin de disminuir los niveles de agua y reactivar cuanto antes esta festividad, que se realiza cada año.

El alcalde de Milpa Alta señaló que no sólo se ha apoyado a los artesanos y productores que participan en esta fiesta gastronómica, sino también a las familias afectadas del pueblo de San Antonio Tecómitl.





