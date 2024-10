Chalco, Méx.— A dos meses de la inundación registrada en Chalco hay un avance de entre 85% y 90% en las acciones para atender la emergencia que llevan a cabo las autoridades de los tres niveles de gobierno, dijo Adrián Hernández Romero, coordinador de Protección Civil del Estado de México.

“El tema de la contingencia ya está, la contingencia ya está terminada como tal desde hace algunos días, desde el momento que ya no hay agua; se volvió a generar porque se metió agua a algunas viviendas, que fueron menos, pero la contingencia ya tiene como dos semanas que terminó”, informó.

“Nosotros no nos hemos retirado por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de estar ahí pendientes de la población, pero algún riesgo para la población ya no lo tenemos”, reiteró Hernández Romero.

Las lluvias del fin de semana aumentaron el nivel del agua en la llamada zona cero de la colonia Culturas de México, que es la parte más baja del terreno, donde se anegó y se metió en algunas casas en las que ya habían hecho limpieza varios vecinos con la idea de regresar a habitarlas, aunque no pudieron.

Este miércoles, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional sacaban el lodo concentrado en la calle Chalcihuitlicue, que se acumuló desde el viernes pasado.

Uno de los dos cárcamos emergentes que se construyen en la zona para desalojar las aguas residuales acumuladas en las últimas semanas ya funciona, aunque está en etapa de pruebas, por lo que el personal que lo opera ya extrajo el líquido de las lluvias del pasado fin de semana, lo que bajó el nivel en calles y en algunas viviendas donde había penetrado.

El otro cárcamo, el de la colonia Jacalones, se espera que esté terminado y también lo pongan en marcha para desalojar el agua que está en la calle 2 de Marzo, en la zona conocida como “los muelles”.

Cuando las dos obras hidráulicas funcionen de manera si multánea ya podrán sacar de esa área de Chalco el líquido que se genere durante una fuerte lluvia y empujarlo hacia la parte del antiguo Colector Solidaridad y después enviarlo a la planta de bombeo PB12 de Tlapacoya, con lo que se espera que no se vuelvan a inundar las familias que viven en esa zona, mientras se concluye el nuevo Colector Solidaridad, programado para finales de noviembre.

Las autoridades planean entregar los paquetes de muebles y otros enseres electrodomésticos en cuanto se haya extraído por completo el agua, retirado el lodo, así como se concluyan las labores de limpieza y desinfección en la vía pública.

“Cómo nos vamos a sentir, pues desesperados, todo lo que perdimos, lo mismo que mi cuñada, censaron y todo, pero no a todos les dieron; entonces, pues no se vale porque aquí fue la mera inundación, todo lo que perdimos, gente que no perdió nada y recibió apoyo, es como yo les dije: ahí se ve que no hicieron bien su trabajo porque tuvieron que pasar casa por casa para ver si en realidad eran perjudicados o no”, señaló Rosa García, vecina de la calle Mexicas, en Culturas de México.

“Dos meses de estar viviendo con el agua y con el Jesús en la casa porque estamos en la mera cuneta, los primeros que recibimos las inundaciones y los últimos que nos quedamos con el agua y ahorita con el supuesto censo que hicieron salieron beneficiados los de las orillas que no sufrieron pérdidas, (...) y los que en verdad estamos dentro de la porquería no nos hayan llegado a todos un censo”, denunció Patricia Torres.