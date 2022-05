La empresa noruega DNV, contratada por el Gobierno Capitalino y encargada de realizar el peritaje final para determinar las causas de la tragedia de la Línea 12 del Metro, respondió a los señalamientos de la actual administración, la empresa asegura que avala el trabajo realizado por sus especialistas y que no hay "conflicto de intereses" en el resultado final.

En el texto que se puede consultar en la página web de la empresa noruega, se destaca que DNV cuenta con 1200 especialistas y que han realizados trabajos en más de 100 países en los que actualmente opera la empresa, "Este Informe Final se entregó totalmente dentro de los requisitos contractuales, a tiempo y completo. DNV confirma que el informe se elaboró ​​sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses en este caso. DNV respalda la metodología empleada, los hallazgos de nuestros expertos y las conclusiones de nuestro informe sobre el análisis de causa raíz del incidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, se destaca en el comunicado.

De igual manera puntualizan que el representante legal de la empresa en México, Héctor Salomón Galindo, señalado como "contrario" a la 4T, no pudo influir en el resultado final; "En cuanto a las denuncias realizadas contra nuestro empleado el Sr. Galindo Alvarado en los medios de comunicación, no existe ningún conflicto de interés. El Sr. Galindo Alvarado es empleado de DNV desde julio de 2019. No es el representante legal de DNV en México. No tiene autoridad, interferencia o poder de decisión sobre los informes ni participó en la investigación del incidente ni en la redacción de los entregables en ningún momento. Todos los informes fueron preparados por un equipo global de expertos técnicos de DNV en México, EE. UU., Alemania y España, entre otros", finaliza la respuesta de la noruega DNV.

De acuerdo con el oficio de la empresa con folio DNV-T1148816-046 en respuesta al oficio de SGIRPC/DGAR/0444/2022 que le envió Protección Civil el 15 de febrero, DNV admite que su representante legal sí interpuso una queja por presuntas violaciones electorales, pero que la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 3, fracción VI, establece que no constituye base alguna para alegar un conflicto de intereses.

"En virtud de lo anterior, no es factible invocar un posible conflicto de interés cuando no es aplicable al referido personal por no tener la calidad de servidor público y más allá, cuando dicho personal no participa en la elaboración, ni tiene poder de decisión sobre del entregable objeto de contrato base de esta adquisición y menos aún, cuando el único elemento en el que se basa esta premisa es el ejercicio de un derecho personal ante la autoridad competente, hace una década".

Añaden que lo anterior con base en la Guía para Prevenir la Actuación Bajo Conflicto de Intereses, y con los Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses A Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos, específicamente, en su segundo lineamiento.

Cabe mencionar que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que no aceptaron el último informe causa-raíz de la empresa noruega DNV sobre el accidente de la Línea 12 Metro por el cambio de la metodología, pero también por posible conflicto de interés ya que el representante legal y asesor de contratos, Héctor Salomón Galindo Alvarado.



