Interpol en el Zócalo: qué no llevar, alternativas viales y todo lo que debes saber para disfrutar el concierto La cita del grupo de indie rock está pactada a las 20 horas de este sábado, pero antes, el dúo de pop estadounidense Water From Your Eyes pondrá el ambiente desde las 19 horas

La banda se presentará este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Captura de pantalla.