Alistan escenario para concierto masivo de Interpol a dos días de que la banda se presente de forma gratuita en la explanada del Zócalo capitalino.

El escenario para su recital ya está siendo montado en la plancha de concreto. Para ello, ha sido retirada la maquinaria pesada con que se llevan a cabo las obras de peatonalización del primer cuadro de la ciudad, para despejar la zona y que el público pueda acceder libremente desde la tarde del sábado.

El concierto masivo del grupo neoyorkino de post punk revival, está programado a las 19:00 horas, y abrirá la presentación la banda Water From Your Eyes, también originaria de Nueva York.

Escenario para el concierto de Interpol gratis en la CDMX. Foto: Alberto Acosta. EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde comprar la mercancía de Interpol?

A través de una publicación en sus redes sociales, la banda reveló que en colaboración con Mercadorama, abrirán una tienda temporal para que todos los seguidores que acudan al concierto puedan adquirir productos exclusivos de Interpol.

La tienda ofrecerá mercancía oficial, posters exclusivos y vinilos de la banda, para que los asistentes puedan prepararse adecuadamente para el evento.

La "Big House" de Interpol se recreará en la vida real en la Ciudad de México, y estará ubicada en General Prim #12 en la colonia Centro. Estará abierta durante tres días únicamente: jueves 18 de abril, viernes 19 de abril y el sábado 20 de abril, día del concierto. El horario será de 12 pm a 8 pm, la entrada es libre, pero se recomienda llevar suficiente dinero para adquirir artículos exclusivos.

Interpol se presentará en el Zócalo de la CDMX este próximo sábado, 20 de abril. Foto: Instagram

Posibles canciones que tocaría la banda estadounidense en el Zócalo CDMX

Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio de interpol se encuentran algunas de su último álbum como: "The Other Side Of Make Believe", como "Toni", "Fables", "Mr Credit", "Into the Night", "Passenger" y "Gran Hotel".

Además de algunos clásicos como: "Evil", "Obstacle 1", "Rest My Chemistry", "All the rage back home", "C'mere", "Slow Hands", "PDA", "Narc", "The Heinrich Maneuver", "Pioneer to the falls" y "No I in threesome Not Even Jail".

Finalmente, la cuenta de Instagram de Cultura Ciudad de México ha creado una playlist con estas posibles canciones en la plataforma de Spotify, así que prepara tus audífonos y sumérgete un poco en la discografía de esta gran banda neoyorkina antes del concierto.

