A un mes de que arranque oficialmente el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en la capital, la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, prevé que las quejas de los partidos, aspirantes y candidatos se incrementen considerablemente, pues “aunque no haya elementos, los actores políticos se quejan”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, avizora que en lo local se repetirá lo que sucede a nivel nacional, es decir, que exista un proceso para elegir coordinador o coordinadora de ambos proyectos, por lo que las quejas de uno y otro bando se harán presentes. Asegura que como árbitro electoral están listos “para sacar tarjetas amarillas o rojas cuando se requiera” y para definir reglas para estos procesos internos.

“Creo que ese escenario que se está dando a nivel federal se va a replicar en la Ciudad de México, y entonces para nosotros va a ser una guía el saber qué ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), qué está determinando el INE y ahí lo que vimos recientemente es que están delineando algunas reglas para regular este tipo de acciones. Será un referente que tendremos que tomar para ver cómo tratamos de encauzar estas manifestaciones”.

Dice que las próximas elecciones en la Ciudad serán altamente competidas, lo que es “muy valioso”, aunque serán complejas para el IECM por todos los cambios aprobados a la ley electoral. Por ejemplo, explica, hay que garantizarle el voto a las personas en prisión preventiva y a quienes se encuentren postradas o limitadas en su movilidad.

“Las complejidades, desde mi punto de vista, serán en el tema operativo. Todos estos nuevos lineamientos o garantizar estos derechos de personas que no estaban consideradas dentro de nuestro universo implica una complejidad. En la competitividad, pues a mí me parece que siempre es beneficioso que no haya, y lo voy a decir con todas sus letras, que ninguna fuerza política tenga la certeza de que tiene un voto asegurado. A mí me parece totalmente positivo porque eso le añade y le agrega a la ciudadanía un empoderamiento”, abunda.

Avendaño subraya que evalúan estrategias para que los partidos políticos hagan el registro de sus candidatos de manera digital, a través de una plataforma para suprimir tanto papeleo. Esta aplicación les dirá la documentación requerida.

También alistan tres formas para que los capitalinos voten desde el extranjero: postal, digital y de manera presencial en consulados.

Además, gracias a una ampliación presupuestal de 34 millones de pesos otorgada por el Gobierno capitalino, se encuentran licitando la compra de materiales electorales que se utilizarán en la jornada electiva del próximo 2 de junio, en la que se elegirá Jefatura de Gobierno, 66 diputaciones locales, 16 alcaldías, y posiblemente, 204 concejalías.

Avendaño menciona que el IECM había definido que serían 204 concejalías las que se elegirían en 2024 y no 160 como había ocurrido, pero de última hora el Instituto Nacional Electoral (INE) les dijo que se harían cargo de esta delimitación territorial, lo que tomó por sorpresa a los consejeros locales, por lo que analizan si vale la pena inconformarse contra esta determinación.

“Todavía no hemos tomado una decisión final [de inconformarnos], porque al final de cuentas para nosotros lo más importante es tener oportunamente esta información para arrancar el proceso electoral; meternos en una dinámica de judicializar el tema pudiera retrasar que nosotros tuviéramos las definiciones. El área jurídica está haciendo una valoración respecto a la ruta que podemos seguir”, concluye la presidenta del instituto.

