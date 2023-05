“Nosotros pedimos la destitución de tres profesores abusadores, porque la humillaron, maltrataron psicológicamente, mermaron su seguridad y la lastimaron al grado que mi hija se suicidó”, dijo a EL UNIVERSAL Liliana Cano, madre de Ietza Abril Soler Cano.

El caso se dio a conocer luego que alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria N° 3 “Justo Sierra” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomaron las instalaciones para denunciar el acoso que sufren por parte de sus profesores, a tal punto que el pasado 25 de abril una alumna terminó con su vida.

Ietza Abril tenía 15 años, cursaba el 1 año de prepa. Era una joven de timbre de voz bajito, entre sus series favoritas estaba Daria y la película What if? (¿Qué pasaría sí?) de Marvel. “Era una excelente estudiante, una chica hogareña, de casa, bien educada”, describió su mamá.

Maestros la humillaban por tener voz bajita y hasta por su letra, dice mamá

Justamente su timbre de voz era lo que la hizo blanco del acoso por parte de la profesora de Matemáticas “quien constantemente le gritaba y tiene la costumbre de pasar a los alumnos al frente y humillarlos si no sabían algo”, mientras que para el profesor de Geografía no le gustaba la letra de mi hija “incluso intentó ponerle caligrafías cosa que también la hizo sentir humillada. Mientras que la profesora de Inglés la molestaba porque no podía pronunciar su nombre ‘una i latina’, declaró Liliana.

La madre de Ietza explicó que ella interpuso una denuncia ante la Defensoría de la UNAM y esperará conocer la sanción que se va a imponer tras aportar pruebas y testimonios del maltrato.

La mamá de Ietza Abril reiteró que tiene pruebas como capturas de pantalla donde ella textualmente menciona a los maestros que la atormentaban.

"Todo fue un círculo donde le propinaron el maltrato psicológico, situación que hizo que su rendimiento bajará y a su vez ella se sintió estresada y presionada porque no nos había comentado la situación de sus calificaciones”, contó la señora Liliana.

Por lo anterior, Liliana Cano pide que destituyan a los profesores que humillan y lastiman a los adolescentes, quienes transitan por una etapa muy complicada y que callan ante los abusos porque sienten vergüenza. “Ellos además se enfrentan al cambio de la secundaria a la preparatoria y en estos momentos se encuentran vulnerables porque son una generación sobreviviente de la pandemia”, dijo la madre Ietza.

“Mi hija era menor de edad, se trata de una vida. Los chicos van a acumular y acumular los maltratos y van a explotar. Nuestros jóvenes merecen un trato digno, merecen tener educación en espacio seguro y que quienes están al frente no sean agresores”, finalizó Liliana Cano, además agradeció el apoyo de los jóvenes pero temé las represalías de las autoridades.





