Hijo de Karen Itzel estaría en Tijuana, con tías del presunto feminicida, asegura su abuela

Nadia Barrales, aseguró que hay información de que su nieto, Javier Naim de 4 años de edad se encuentra con familiares del presunto asesino de su hija Karen Itzel, José Luis "N", en la ciudad de Tijuana.

Nadia Barrales mostró su preocupación ya que dijo que una de las tías se dedica a la trata de personas, por lo que expresó que su nieto corre peligro.

"Estoy preocupada porque hubo una información de que el niño ya lo habían sacado a Tijuana, que lo habían enviado con tías del imputado José Luis 'N' , y estoy preocupada porque una de las tías se dedica a trata de personas y mi niño corre peligro con ese tipo de gente", señaló Barrales en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en su emisión de Heraldo Radio.

Detalló que hasta el momento, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes se encuentra en búsqueda del niño , pero que hasta el momento no tienen ninguna pista.

"El día de ayer estuve en la Fiscalía del Menor, se me giraron oficios para que el niño no sea sacado del país, hasta ahorita no hemos tenido ninguna pista (del niño) y siguen con su búsqueda".

Expresó que tiene la intención de ir a Tijuana con fotos del niño para emprender una búsqueda por su parte en esa ciudad. Asimismo, indicó que el próximo viernes hará una marcha en donde solicitará al presidente Andrés Manuel López Obrador la ayude a buscar a su nieto y haya justicia en el caso de su hija asesinada.

Suegros habrían sustraído a menor

Las indagatorias de la Fiscalía capitalina apuntan a que el suegro de la víctima pudo participar en el homicidio y que incluso, fueron los papas de su agresor, quienes se llevaron al menor.

Según los avances, el suegro de Karen Itzel ayudó a su hijo a deshacerse del cuerpo de la estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS); con una tercera persona -de quien de momento se desconoce su identidad- aparentemente subieron el cuerpo de la víctima a una camioneta para trasladarlo y abandonarlo en límites de Tláhuac y el Estado de México, esto después de que José Luis la privara de la vida al interior de su domicilio ubicado en dicha alcaldía.

Pero el suegro de la víctima, del cual actualmente se desconoce su paradero, no sólo está relacionado con el feminicidio de la joven de 26 años, también es indagado porque al parecer él y su esposa habrían sustraído al hijo de Karen Itzel, el cual está desaparecido desde el 19 de mayo pasado, fecha en la que también se perdió contacto con la estudiante del IPN.

Con información de David Fuentes

