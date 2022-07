A unas horas del cierre de las 12 estaciones de la Línea 1 del Metro, que permanecerán así durante ocho meses debido a la modernización, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que comprende las afectaciones que se van a generar, pero afirmó, se requiere actuar con firmeza para la seguridad de las personas.

“Ustedes me conocen y siempre les he hablado con la verdad, mucha gente me ha dicho que el costo político de esta obra es demasiado alto por las afectaciones temporales que tendrá para los usuarios, a los habitantes de la Ciudad, y quiero decirles que algunos de los políticos hacen cálculos pensando en ellos, en las encuestas, yo considero que gobernar implica tomar decisiones difíciles y es que, la verdad, para la seguridad de las personas se requiere actuar con firmeza”, dijo.

En un video en redes sociales, Sheinbaum Pardo garantizó que con este proyecto se tendrá un Metro más moderno, seguro y eficiente, y que ninguna otra administración se había atrevido a realizar.

Además, resaltó que este lunes se desplegarán 2 mil 500 servidores y elementos de seguridad y de la Guardia Nacional (GN) para agilizar el transporte a los usuarios, pues como en la vacunación, todos van a apoyar, refirió en sus redes.

“Este fin de semana se hicieron los preparativos, se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro gobierno, algo de lo que ninguna otra administración se había atrevido a hacer”, dijo.

Sheinbaum Pardo expuso que, a partir de este lunes y durante ocho meses, se brindará servicio de Balderas a Observatorio; mientras que permanecerán cerradas 12 estaciones, de Salto del Agua a Pantitlán, por lo que ahí se brindará servicio de apoyo para los usuarios con 220 unidades de la RTP.

La mandataria recordó que estará supervisando personalmente, mediante recorridos, las afectaciones que se generen por el cierre parcial, así como tomando decisiones en caso de que se presenten problemas.