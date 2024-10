En esta temporada espantan-tan-tan, así que conoce el icónico tianguis de de la Río Blanco, uno de los favoritos y más concurridos para los vecinos de la alcaldía Gustavo A Madero. que en estas fechas dedica sus ventas al Día de Muertos y halloween.

Una vez más regresa este terrorífico bazar para deslumbrar a todos con sus espeluznantes disfraces llenos de creatividad, y no importa si eres turista o resides en la CDMX, este es un lugar que debes visitar.

Así que si a ti o a alguien de tu familia le falta algún adorno para decorar, una pieza de disfraz o sólo tienen ganas de ir a comer algo, este tianguis es para ti.

La Río Blanco puede ofrecerte disfraces fantásticos que van desde los ya conocidos vampiros y brujas hasta los personajes más innovadores de la cultura pop como Beetlejuice o Merlina; sin duda el tianguis tiene algo para todos.

No te espantes, es sólo un terrorífico disfraz de un arlequín con una cierra. Caracterización de David por Mireliz (29/10/2024). Foto: Alejandra Ortiz / EL UNIVERSAL

Además, sí o sí encontrarás escalofriantes decoraciones para el hogar: calaveras, telarañas, calabazas y un sinfín de adornos que transformarán cualquier hogar en un auténtico laberinto de terror.

¿Te imaginas adornar tu patio con un auténtico Jinete sin cabeza? Pues esto es posible si te das una vuelta por este reconocido tianguis o quizá quieras poner a la mismísima huesuda para salirte de lo convencional.

Los animatrónicos no son sólo de Five Nights at Freddy's, ¡la Río Blanco también los tiene! Decoración por Candy World. Foto: Alejandra Ortiz / EL UNIVERSAL