Fiestas Patrias ¿En qué alcaldías habrá ley seca este 15 y 16 de septiembre?

Este 15 y 16 de septiembre, la aplicación de la Ley Seca en las alcaldías de la Ciudad de México es desigual.



En el caso de las demarcaciones de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Cuajimalpa , las autoridades decidieron aplicar la medida por motivo de las fiestas patrias.



La suspensión de venta de bebidas alcohólicas será extensiva a vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil simularon bebidas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio o para llevar.



Se exceptúa de la suspensión el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos (no botanas) al interior de los establecimientos mercantiles con giro de restaurante, solamente durante el horario que les permite su permiso.



La disposición entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del jueves 15 de septiembre hasta las 23:59 del vienes 16 de septiembre próximos.



En el caso de Tlalpan y Cuajimalpa la restricción también aplica para establecimientos de impacto vecinal como clubs, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de baile, salas de cine.



Así como en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados y festejos populares.

No habrá ley seca en las siguientes alcaldías

El resto de las demarcaciones no han hecho un posicionamiento al respecto, únicamente el alcalde Giovani Gutiérrez anunció que en Coyoacán no habrá ley seca, pero que aquellos establecimientos que no cuenten con permiso para la venta, serán cerrados.



Mientras que las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Magdalena Contreras no aplicarán la ley seca.



Sin embargo, en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc habrá un operativo especial de las autoridades para evitar la introducción de alcohol al zócalo capitalino por el concierto de los Tigres del Norte.

Mientras que en Contreras, las autoridades informaron que se sujetarán a los lineamientos del gobierno capitalino.

