FGJ va contra sujeto que mató a un motociclista

La Fiscalía General de Justicia pitalina (FGJ) dio a conocer que se ordenó a la Unidad de Asuntos Internos revisar minuciosamente la actuación y el trabajo de los agentes del Ministerio Público, quienes por una mala integración de la carpeta provocaron que una jueza le otorgara la libertad al responsable de matar al motociclista Gerardo Cardoso.

Por lo que, incluso, solicitará la prisión preventiva justificada contra el imputado, desobedeciendo la resolución de la juzgadora que lleva el caso, quien durante la audiencia de control explicó que no se tenían los elementos necesarios para mantener en prisión al detenido.

“Para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es inaceptable la liberación de la persona imputada en el caso del atropellamiento y muerte del motociclista Gerardo Cardoso, ocurrida en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía de Coyoacán, por lo que solicitará al Poder Judicial que se dicte prisión preventiva justificada.

“Lo anterior, una vez que se acreditó, mediante certificado médico y dictámenes periciales, que el imputado de referencia conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, además de que no acreditó un domicilio fijo y por ende, puede considerarse en riesgo de abstraerse de la acción de justicia”, detalló la FGJ en un comunicado oficial.

De igual manera, la fiscal General Ernestina Godoy ordenó el cambio del agente judicializador de la carpeta de investigación iniciada el pasado 17 de octubre en la Coordinación Territorial Coyoacán 2, con la finalidad de que la investigación complementaria se desarrolle de manera transparente y en apego a la demanda de las víctimas indirectas.

También mantendrá en acompañamiento permanente a la familia de la víctima y su asesor jurídico, por lo que este lunes llevará a cabo una reunión en la que ofrecerá todo el apoyo jurídico que se requiera, en apego a su prioridad de atender a las víctimas, con un enfoque diferencial y especializado.

El sábado pasado, argumentando que “la justicia no es venganza”, la juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial 12, Verónica Monroy, vinculó a proceso, pero dejó en libertad a un sujeto, quien atropelló en estado de ebriedad al bisnieto del muralista mexicano Jorge González Camarena, quien perdió la vida en calles de la alcaldía de Coyoacán.

A través de un video obtenido por EL UNIVERSAL, la juzgadora argumentó en audiencia que “la justicia no es venganza”, y que únicamente el homicida debía ser sensible ante la pérdida de la familia, pero que no por eso debían mandarlo a prisión.

Familiares de la víctima se manifestaron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y los amigos del joven organizaron una rodada para pedir que el caso fuera tomado en serio por las autoridades.