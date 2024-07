Tultitlán, Mex.— “No tenemos luz, estamos colgados. Vamos y no nos hacen contrato. No pagamos agua ni predial y no nos ayudan a regularizarnos porque no tenemos papeles de nada y ya nos quisieron demoler una parte de las casas por el paso del tren; prácticamente somos los olvidados”, expresó Susana, vecina de la colonia Ferrocarrilera.

Hace dos años y medio llegó gente a decirles a los habitantes de cinco casas que debían demolerles algunos pedazos, entre balcón, patio o estacionamiento; primero pensaron que era por las obras de ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues frente a su colonia se encuentran trabajando en la interconexión con la estación Lechería, sin embargo, después les notificaron que había una demanda de Ferrocarriles de México.

“Vinieron a dejarnos de la fiscalía unos papeles que supuestamente teníamos que presentarnos porque había una demanda de Ferrocarriles y como no hay papeles tal cual. Toda esta cuchilla es de puro ferrocarrilero, pero nadie tiene un papel y se llegó a un acuerdo, pero nos dijeron que no habría una reubicación tal cual. Nosotros la pedíamos pero no quisieron porque ellos no hacían eso”, agregó Susana.

Lee también: VIDEO: ¡Héroe perruno! Lomito evita robo en Tultitlán

Con la obra del Suburbano al AIFA, los habitantes de la colonia Ferrocarrilera creyeron que podrían ser escuchados y apoyados por las autoridades del gobierno federal, al acercarse para lograr una regularización y mejores condiciones de seguridad y solo lograron que no hubiera demolición.

La banqueta se las redujeron a 60 centímetros y todo aquel peatón que cruce debe fijarse que el tren de carga no pase para poder seguir su camino, pues les informaron que no se colocaría ninguna cerca o malla ciclónica ya que eso representaría un riesgo por las dimensiones del convoy, las cuales van más allá de la vía.

Viven ahí desde hace más de 40 años y les explicaron que los años no los tomaban en cuenta puesto que estaban invadiendo un espacio, pasando de cinco a solo dos casas las que terminaron afectadas y no por demolición sino por la reducción de la banqueta.

“Pudimos haber hecho más, pelear más, pero nos daba miedo que nos mandaran máquinas y derribaran, ya mejor lo dejamos así y esperamos que nunca pase un accidente. Hasta eso hubo una casa a la que le echaron su loza y a las demás no nos tiraron nada; creemos que fue por evitar un conflicto social”, dijo la habitante.

El hecho de que no se coloque una malla ciclónica, causa duda entre los pobladores, toda vez que a unos diez metros de la vía del tren de carga estará circulando el suburbano hacia el AIFA con trenes a una velocidad alta, tal y como pasa actualmente el que va de Cuautitlán a Buenavista, esperando que sí exista un obstáculo para la población y no puedan cruzarse.

Lee también: "Emperatriz 2816", de Canadá a la CDMX; esta es la ruta que recorrió la locomotora de vapor

“La vía del otro lado es la que va a pasar del Suburbano al AIFA y esperamos que levanten un muro o algo para que nadie se meta. Y la vía pegada a la calle es por donde va el de carga, que pasa una vez al día de ida y vuelta; ese es el que nos afecta, está prácticamente frente a nuestra casa”, sostuvo.

Finalmente, pidieron se habilite el paso por el puente peatonal recientemente construido para cruzar de la colonia hacia la carretera Cuautitlán-Tlalnepantla, el cual ya se encuentra concluido y no pueden subir por las rampas al tener cintas. Deben subir por unas escaleras metálicas instaladas y no hay alumbrado en el lugar, lo que ya fue aprovechado por la delincuencia para asaltar a transeúntes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.