Familiares de personas desaparecidas bloquean la México -Toluca

Lerma.- Familiares de víctimas de personas desaparecidas en el Estado de México mantienen desde hace dos horas un bloqueo en la carretera México - Toluca a la altura de las Plazas Outlet, en el municipio de Lerma, en dirección a la Ciudad de México.

Pese al intento de las autoridades de la Guardia Nacional, y el fiscal Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, hasta el momento los manifestantes se rehúsan a retirarse y liberar el paso de la vialidad federal.

Amagan con extender bloqueo

La señora María Azucena Madriles Flores, mamá de Luis Javier Alonso Mariles encabeza la protesta y amagó con permanecer hasta que llegue el fiscal general.

Dijo que busca a su hijo, y advirtió que si se tiene que hacer tan público como el caso de la joven Debanhi, en Nuevo León, "estoy dispuesta a ahorcar la principal vía de conexión entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca".

Aseguró que es la única forma en que las autoridades prestan atención a sus demandas, pues lamentó que tras varios acercamientos con personal de la FGJEM y el gobierno federal, hasta ahora no hay avances.

Recordó que su hijo tenía 18 años desapareció en abirl del año pasado en San Cristóbal Huichochitlán, municipio de Toluca, cuando salía a trabajar para la empresa de Gas Imperial. Dijo que ella ofreció una recompensa por 300 mil pesos a cambio de dar con su hijo menor.

Además, que hasta ahora la Fiscalía emitió una recompensa por los tres presuntos responsables del secuestro de este joven y su compañero de trabajo.

"¿De qué me sirve que fiscal de secuestros? No han hecho nada, queremos al fiscal, por la pinche corrupción no ha avanzado en nada, pese a que nosotros hemos entregado las únicas pruebas y rastros de mi hijo a las autoridades, nadie ha resuelto nada", reclamó.

Piden presencia del Fiscal

Los inconformes amagaron con no retirarse de la vialidad hasta que llegue el fiscal general José Luis Cervantes, a quien dijeron, no conocen.

"¡Queremos al Fiscal, tenemos dos horas aquí! Que atienda al pueblo, no por ser hombre es menos importante. Llevamos un año y no pasa nada", dijo .

Valeria Sánchez, esposa de José Manuel Jacinto de la Cruz, quien desapareció el mismo día que Luis Javier, cuando salían de la empresa Gas Imperial, dónde tenían años trabajando.





lr