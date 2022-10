Exigen suspender a alumno por hacer tocamientos a compañera en primaria de Toluca 

Toluca, Méx.- Padres de alumnos que asisten a la Escuela primaria Mariana N de Lazarín, en Toluca, exigieron a las autoridades educativas estatales y las encargadas del plantel, suspender a un alumno de quinto de primaria que hizo tocamientos en piernas y pecho a una compañera la semana pasada, sin su consentimiento.

Tras una reunión con personal de la supervisión escolar de la zona, pertenecientes a la Secretaría de Educación y con la directora del plantel, algunos de los papás manifestaron su inconformidad, pues temen que la encargada de la escuela desestime la denuncia.

Señalaron que los familiares de la víctima iniciaron una queja formal ante autoridades de la Secretaría de Educación mexiquense y el acuerdo fue dar de baja a la mamá del agresor de la Mesa Directiva, a la que pertenece desde hace cinco años e implementarán el programa del Consejo para la Convivencia Escolar (Convive) para mejorar la convivencia de los niños.



Autoridades del plantel se mostraron indiferentes

La tía y tutora de la víctima, de nombre reservado, dijo que el jueves la niña salió cohibida de la escuela, aunque en principio se rehusó a platicarle lo que pasó, un amigo de la niña se animó a decirle que "algo feo le pasó".

"Entonces me dijo mi sobrina que un niño de su salón le alzó la falda, le tocó las piernas, le tocó los pechos y sus pompis, le dijo que no pasaba nada porque era normal. Yo esperé para ver la reacción de la directora y el maestro encargado del aula, pero a mí nadie me mandó llamar, el docente se comportó como si nada y la directora me recibió pero fuera del plantel y sólo dijo: lo vemos", acusó la señora.

Explicó que el viernes, la directora ya no acudió a trabajar, y este martes pidieron la presencia de la supervisora de la zona escolar, quien levantó un oficio y a quien le solicitaron la expulsión del estudiante agresor, pues no sólo "quitó un lápiz, se trata de un comportamiento agresivo".

"Ella (la supervisora) dijo que no podía suspender al niño, porque ambos tienen derechos, pero veo que están protegiendo más al agresor que a mi sobrina, porque sólo bajo mi solicitud fue que alejaron al niño de ella, en el recreo lo mandan a un aula donde no se acerque, de otra manera no habrían hecho nada, y es que no es la única afectada, hay más menores y están expuestas", reclamó.

Dijo que la inquietud de los padres de familia es la falta de sanciones contra el menor, quien desde hace años ha escalado en su conducta, pues la directora aboga por su derechos, sin tomar en cuenta la denuncia.

Por su parte, otros de los padres de familia del aula, quienes asistieron a la escuela para reclamar la agresión señalaron que están molestos por la respuesta de la directora Clementina.

"Le estamos hablando y la señora cotorreando con otras maestras, no estamos conformes porque desde hace cinco años que hay varios episodios con este menor y hasta ahora no pasa nada. No quieren actuar porque la mamá del niño agresor es parte de la Mesa Directiva, el menor debe estar fuera de la institución y además ser tratado afuera, no puede ser que el alumno haga esto", relató uno de los papás.

Dijo que el niño ha sido reincidente en agresiones contra otros estudiantes, desde pegar, tirar el lunch a menores, agredir a la niña y la violencia va escalando, por tanto, ahora exigen la destitución de la directora, pues minimiza los actos y el acoso.

"No se ha dado solución,de hecho se ven que van a hacer comisiones, pero de qué sirve imaginen que pasa algo más grave, y este niño viola a alguien,son niños de primaria que deberían estar haciendo algo, no estar esperando a ver qué pasa", agregó.

