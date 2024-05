Naucalpan, Méx.— “¡Ni los niños ni las niñas se tocan, no se violan, no se abusan, no se matan!”, gritaron madres y abuelas de menores agredidos, en su mayoría en el Estado de México, durante un bloqueo en Periférico Norte, frente al Parque Naucalli, que paralizó el ingreso al Valle de México por esta arteria de las 10:20 a las 15:25 horas.

Las 14 mujeres pedían el pago de pensiones alimenticias y la aplicación de la Ley 3de3 de Almoloya, Naucalpan, Nicolás Romero e incluso en la Ciudad de México, apoyadas por activistas de Hermanas Aliadas.

Las víctimas y sus madres pidieron justicia y procesos ágiles que no pisoteen los derechos de los infantes.

Shainne Pié Walte, de Hermanas Aliadas, dio a conocer un pliego petitorio en el que piden a autoridades del Estado de México, personal competente y capacitado para actuar con protocolos de infancias.

“No permitir el uso de brazalete a los abusadores sexuales”, celeridad en los procedimientos judiciales donde las víctimas sean infancias, medidas de protección inmediatas para víctimas y familiares, también forman parte de sus demandas.

Demandan la no revictimización por parte de las autoridades, apoyo emocional inmediato para familiares y víctimas, y peritajes absolutos y precisos.

Además piden cárcel inmediata a deudores alimenticios, programas y sistemas de apoyo emocional actualizados.

Luego de cinco horas de bloqueo, elementos del agrupamiento femenil de las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR) de la policía estatal encapsularon a las manifestantes y con navajas cortaron sus lazos y mantas.