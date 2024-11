El Consejo Judicial Ciudadano comenzó con las entrevistas a los siete aspirantes a ocupar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Este día se entrevistó a cuatro candidatos y a continuación te presentamos sus principales propuestas:

Ulrich Richter Morales

Ulrich Richter Morales, candidato a la FGJ (21/11/2024). Foto: Hugo Salvado / EL UNIVERSAL

Ulrich Richter Morales refirió que es urgente ciudadanizar a la Fiscalía capitalina, despresurizarla y atender los asuntos más lacerantes para la sociedad, como lo es la extorsión.

Durante su intervención, el abogado precisó que la fiscalía debe ser autónoma, pero no olvidarse de la colaboración y coordinación, de lo contrario pasaría lo mismo que ocurre en la Fiscalía de Morelos.

Detalló que se plan de Política Criminal consiste en la persecución penal con inteligencia, atacar las causas del delito, y la formación ciudadana, para que algunos conflictos vecinales no se conviertan en carpetas de investigación.

Comentó que actualmente la Fiscalía capitalina es un gran “elefante gris” debido a la cantidad de expedientes que se tienen, por lo que urge despresurizarla.

“Hoy quieren que la Fiscalía resuelva todos los problemas sociales, todos: un problema de vecinos contra otro: entonces, la Fiscalía está saturada de asuntos que no cumplen con el principio porque está la Ley de Justicia Cívica que puede despresurizar muchos asuntos, y que a veces tampoco se utiliza, pues se llena la Fiscalía de asuntos, en lo que se debe de ocupar el fiscal es en los asuntos más lacerantes para la sociedad”, precisó.

Hoy comparecí ante el@ConsejoCDMX2023 para la entrevista con los consejeros ciudadanos en relación a la convocatoria sobre la @FiscaliaCDMX . Enhorabuena por este ejercicio de democracia participativa . @Congreso_CdMex pic.twitter.com/C0HC2nQ6mr — UlrichRichterMorales (@UlrichRichterM) November 21, 2024

En este sentido, se comprometió a hacer una Fiscalía más potente contra el combate a la extorsión, “eso es lo que hay que atender prioritariamente porque no podemos permitir que esa plaga de la extorsión llegué a la Ciudad de México… Hay que crear una Fiscalía más potente contra el combate a la corrupción, pero con proximidad”.

Por último, afirmó que no ve una Fiscalía sin la participación ciudadana. “Hay que ciudadanizar a la Fiscalía, la propia Ley Orgánica habla de un Consejo Ciudadano de siete consejeros, y que sea un órgano consultor, pues de inmediato hay que ponerlos a trabajar y abrirlo, no sólo a los siete, sino a la sociedad civil y escuchar la pluralidad que debe tener la Fiscalía”.

Fernando Moreno Caballero

Fernando Moreno Caballero, candidato a la FGJ (21/11/2024). Foto: Especial

En su turno, Fernando Moreno Caballero dijo que la Fiscalía capitalina debe ser más humana con las víctimas y con sus trabajadores. Asimismo, comentó que debe haber una profesionalización verdadera y no sólo acreditar cursos de 20 horas.

“Debe existir una profesionalización, en verdad, los cursos a veces son hasta tediosos, aburridos e incluso hay personal que dice: ‘no te preocupes, yo te lo hago, te cobro tanto’, es una realidad que se vive dentro de la Fiscalía”, abundó.

También se pronunció por la autonomía de la institución, pero sin dejar de lado los vínculos con los tres órdenes de gobierno; y le apostó a la digitalización de la Fiscalía, y usar redes sociales, como Tiktok, para informar a la ciudadanía sobre lo qué hacen y cómo lo hacen “para fomentar que la ciudadanía denuncie y se elimine la cifra negra de delitos”.

De igual forma, el abogado informó que hay que crear el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía, y un catálogo de cargos para que los funcionarios sepan verdaderamente cuál es su función.

“Con eso vamos a mejorar la Fiscalía, no descubriendo un nuevo delito o descubriendo el hilo negro, sino que trabajar con lo que se tiene y regularizar lo que ya se tiene”, subrayó.

Por último, recalcó que ya existen los mecanismos para terminar con la corrupción en la institución, sólo hay que reforzar los incentivos y quitarle los candados para que el personal pueda acceder a ellos.

José Alejandro García Ramírez

José Alejandro García Ramírez, candidato a la FGJ (21/11/2024). Foto: Especial

José Alejandro García Ramírez realizó una analogía y dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es como un tren bala sin rumbo, por lo que se comprometió a realizar cambios sustanciales en la institución, pero apostándole a la continuidad.

“Tenemos que hacer cambios sustanciales en la institución, pero repito, debemos apostarle a la continuidad. Yo sí creo en los cambios, pero utilicemos esa gran herramienta que es la sociedad civil y tengamos el arte de escuchar, porque ellos quieren hablar, acercarse a nosotros y ayudar a prevenir, procurar y a impartir justicia”, acotó.

Subrayó que debe darse una difusión efectiva de la justicia restaurativa “para que nos volteen a ver”; y que se deben integrar carpetas de investigación de los actos más relevantes, como secuestros, de manera pronta y expedida “para que la sociedad se percate que estamos trabajando”.

También dejó claro que llega a este proceso sin influyentismo de ningún tipo. “Yo vengo sólo, yo no tengo ninguna influencia ni siquiera del despacho en donde soy socio porque yo no quise tener ninguna influencia, yo no quise que estuviera detrás de mí ninguna persona por muy amigo que sea, por muy compañero o socio que pueda en su momento interferir en la toma de decisiones de un servidor”.

El abogado precisó que la FGJ debe tener autonomía al exterior, pero también al interior.

“Tenemos que ver que esa autonomía venga en cascada y de regreso. Cómo lo podemos lograr, yo creo que en la Fiscalía hay mucho influyentismo, mucho nepotismo y mucho amiguismo, yo creo que dentro de las propuestas que se pueden llevar acabo, y que son trascendentales, es que no exista posibilidad alguna de que el fiscal pueda designar de manera directa a uno de los funcionarios dentro de la institución y que ningún coordinador pueda elegir a una persona de manera directa”, sostuvo.

Francisco Javier Rodríguez Espejel

Francisco Javier Rodríguez Espejel, candidato a la FGJ (21/11/2024). Foto: Especial

Francisco Javier Rodríguez Espejel fue franco y dijo que es muy bonito llegar y prometer cambiar la ley, pero dejó claro que él sería fiscal y “no diputado para cambiar la ley, yo lo que tengo que hacer es seguir la ley y las normas que de ella emanan, yo no puedo llegar a más de lo que me permite la ley”.

Durante su intervención, comentó que la Fiscalía debe ser más empática y abierta con los ciudadanos y principalmente con los grupos de atención prioritaria. “Desde el principio a las víctimas se les debe de considerar”.

“La prioridad sería escuchar a las personas, ver lo delitos, y no nada más verlos, sino vivirlos. Es muy fácil estar atrás de un escritorio y decirlo, pero ya vivirlos. Yo no le deseo a nadie lo que vive una víctima, yo lo he visto desde otro punto de vista y la verdad es lo peor que le puede pasar a uno; entones, quiero tratar a las personas como yo quiero ser tratado el día de mañana”, aseveró.

Prometió que de llegar a la Fiscalía le apostaría a la capacitación del personal y de la Policía de Investigación, a quienes se les daría cámaras de video y GPS para mejorar su labor. Además, dijo que se evitará la revictimización de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que aplicaría la tecnología para combatir los delitos de alto impacto, que se transparentarían todos los gastos de la Fiscalía, y que la atención de todos los delitos se priorizarían “porque todos son importantes”.

Por último, apuntó que promovería la denuncia digital.

“En muchos periódicos pusieron que yo soy el ciudadano que estuvo tocando puertas en muchos partidos políticos y que nunca me abrieron las puertas, bueno, a mí no me interesa cómo hablen de mí, la verdad es que van a hablar mis hechos. Yo quiero cambiar a México y si puedo hacerlo desde la Fiscalía pues qué mejor para hacer algo grande, engrandecer a México y a la ciudadanía”, concluyó.

Este viernes los otros tres candidatos: Bertha María Alcalde Luján, Anaid Elena Valero Manzano y Mario Alberto Martell Gómez serán entrevistados.

aov/cr