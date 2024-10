Cuautitlán Izcalli, Méx.— Los usuarios de los sistemas de transporte público del gobierno del Estado de México ya podrán transbordar sin pagar un costo adicional con la tarjeta Movimex, la cual ya está disponible en todas las estaciones de Mexibús y Mexicable, informó el Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja.

El plástico tiene un costo de 10 pesos y permitirá al usuario interconectarse entre las estaciones del Mexicable y el Mexibús con un solo pago, es decir, no deberán pagar un costo adicional, únicamente tienen que cubrir el costo de usar el servicio que es de nueve pesos por viaje.

Con un solo pago los usuarios ya podrán llegar al destino que desee sin una tarifa extra, esquema que ya ha tenido un impacto superior a los 5 millones de viajes en las cuatro líneas del Mexibús y en las dos del Mexicable.

Por ejemplo, una persona ya puede trasladarse desde la estación La Quebrada, del Mexibús, situada en Cuautitlán Izcalli, hasta Ciudad Azteca, en Ecatepec, gastando sólo 18 pesos ida y vuelta en lugar de 36 pesos como ocurría antes, cuando se tenía que pagar el transbordo.

Se imprimieron 300 mil tarjetas del nuevo Sistema de Movilidad Mexiquense y se compran directo en las máquinas para recargar saldo, aunque esta no sustituye al MexiPase ni a las demás tarjetas que ya existían previamente, por lo que no será necesario para la población cambiarlas si no lo desean, pues seguirán siendo válidas.

La diferencia de la Movimex radica en la movilidad integral, ya que deja la posibilidad de hacer los transbordos sin costo extra. Un ejemplo, de acuerdo al titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) es que en Indios Verdes al usar el nuevo plástico los usuarios ya pueden subirse al Mexibús, Mexicable y a los servicios de transporte de la Ciudad de México como el Metro, Cablebus y Metrobús.

Daniel Sibaja explicó durante la presentación de la tarjeta de movilidad en la estación La Quebrada, de la línea II del Mexibús, que en un tiempo estimado de tres meses ya se estaría hablando de una movilidad integral metropolitana en donde se pueda usar la Movimex en todos los transportes públicos mexiquenses y capitalinos.

También precisó que la gratuidad sigue existiendo al utilizar el nuevo esquema, aplicando para los grupos vulnerables que contempla el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (Sitramytem), que son niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad.

De igual manera, otra de las formas con las que la población que usa el Mexicable y el Mexibús podrá recargar sus tarjetas sería a través de una aplicación de teléfono celular que está trabajando la Semov, así como en el pago directo en el torniquete usando tarjetas de débito con el llamado pago sin contacto o contactless.

Y una vez concluido el proyecto del Trolebús Santa Martha-Chalco, la tarjeta Movimex será reconfigurada para también tener acceso a dicho sistema de transporte masivo de pasajeros y también para tener precargados los datos de aquellas personas con la posibilidad de acceder a la gratuidad.