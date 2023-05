Al asegurar que está preparada para ser presidenta, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el 30% de las personas prefieren tener una mujer presidenta, y solo el 20% un hombre presidente, esto de acuerdo con encuestas nacionales.

"Ahora en las encuestas nacionales se les pregunta: ¿Quisiera que el próximo presidente o presidenta fuera hombre o mujer?; Y solo el 20% dice hombre, y el 30% mujer, es decir, más personas prefieren mujer, presidenta que hombre", expuso.

Tras encabezar la puesta en marcha del programa Feria por la Paz, la Igualdad y una vida libre de violencia para niñas y adolescentes, la mandataria capitalina abundó que el otro 50% de los encuestados no les importa el género del próximo presidente, pero coinciden en qué debe ser una persona honesta.

En tanto, sobre si alguien le ha dicho "que no puede ser presidente", Sheinbaum respondió que no le han dicho directamente, pero apuntó que muchos no quisieran tener una mujer presidenta.

¿Usted está convencida que tiene todo para ser presidenta de México?, se le cuestionó a la mandataria, y respondió: "Sí, pero, además, es un discurso a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, o sea, nadie puede decirnos que no podemos".







