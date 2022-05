En línea 12 faltaron pernos y aun con todos sólo hubiera durado 14 años, dice secretario de Obras sobre informe de DNV

Una de las causas del colapso de la Líne 12 del Metro en mayo de 2021 fue la falta de pernos, dijo Jesús Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, al referirse al tercer informe "Causa Raíz" elaborado por la empresa Noruega DNV y rechazado por el Gobierno de la capital.

El funcionario añadió que incluso si hubieran estado todos los pernos, éstos habrían fallado tras el paso de 1.25 millones de trenes o lo que equivale a 14 años de funcionamiento de la obra.

En un mensaje a medios, Medina indicó que el reporte en su página 8, tercer párrafo, se menciona que con base en la inspección visual realizada por DNV, aproximadamente 30% de los pernos en la sección Oeste no fueron instalados o se instalaron tan “pobremente” que no existen indicaciones obvias de una soldadura residual.



Además, que la resistencia a la fatiga de los pernos no cumplió con las especificaciones de AASHTO, incluso en un escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones (proyecto ejecutivo), “los pernos más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes, o aproximadamente 14 años de operación".

“(Lo anterior) significa que el error de diseño que menciona DNV, de no haber cumplido con la normatividad AASHTO, aún si hubieran estado todos los pernos y soldados correctamente no hubieran resistido más que 14 años, que significa ¿Qué la vida útil era de 14 años?”.

Cabe mencionar que la empresa DNV en sus informes menciona que si tiene nueva evidencia puede cambiar de opinión respecto a los resultados obtenidos.

Añadió que la empresa presenta cuatro barreras: 1( Diseño conforme a los Estándares AASHTO; Barrera 2 (Faltante): Certificación y Supervisión de las obras de ingeniería civil; Barrera 3 (Fallida): La soldadura e instalación de pernos conforme a los planos del diseño; Barrera 4 (Fallida): Inspección detallada de la obra civil de acuerdo con el manual de mantenimiento.

Explicó que las inconstancias en la Barrera 4 son que no se realizaron inspecciones rutinarias; sin embargo reconoce que se les entregaron los resultados de las inspecciones de 2019 y 2020. Esteva Medina mostró documentos de las inspecciones que se realizaron en la Línea 12.

Se utiliza como sustento imágenes de Google View aun cuando la empresa establece en sus términos de servicio que "puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido".

Con base en lo expuesto previamente se confirma que el reporte 3 contiene contradicciones y fallas técnicas respecto al reporte 1 y 2 razón por la cual ha sido rechazado por la SGIRPC.

"¿Se realizaron inspecciones? sí, en 2019 y 2020 ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de la calle? No ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No ¿La inspección con base en un manual de mantenimiento que ellos calificaron como deficiencia pudo haber evitado el colpaso originado por errores de diseño y fallas de construcción? No", dijo Esteva Medina.

"Nuestro mayor interés es entregar una Línea 12 segura, confiable y que esté realizada conforme al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas complementarias vigentes", aseguró.



