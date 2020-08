“Laboramos de lunes a viernes”: Víctima de violencia denuncia falta de atención en Edomex

Calimaya, Méx.- Luego de la denuncia de violencia de la instagramer Melissa Suárez, Monserrat González, habitante de Calimaya, denunció agresiones pero ninguna autoridad le ha brindado ayuda.

El lunes de esta semana, a través de su cuenta de Facebook, Monserrat denunció que el 21 de agosto, su expareja ingresó a su casa por la fuerza, destrozó la puerta, la golpeó, la amagó con un cuchillo, intentó asesinarla y después huyó.

“Me sacó del baño, me golpeó. El cuchillo no lo puedo mostrar porque fue lo que me dijeron las autoridades”, narró.

Durante la transmisión que hizo en redes sociales, recorrió los lugares de la casa que su expareja dañó durante la agresión, además que mostró ropa desgarrada, moretones y lesiones que le propinó el joven de 19 años, aunque dijo “ya no se ven tanto”.

Mientras se sujetaba el collarín, mencionó que tiene coágulos en la cabeza y la visión del ojo derecho “muy débil”. Agregó que en la mano derecha no tiene fuerza, además, se abrieron los puntos de la cesárea por los golpes que recibió.

“Lo que me dijeron las autoridades (del Ministerio Público) el viernes, cuando ocurrieron los hechos, fue que nosotros laboramos de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas; el fin de semana no hay atención. Entonces, ¿si un feminicidio ocurre en un fin de semana, las autoridades no hacen nada?”, reprochó.

Dijo que tras hacer pública la denuncia en su cuenta de Facebook, los familiares de su expareja la amenazaron y dijeron que “sí no quedé muerta ese día, puede ocurrir en estos días”.

Además, recibió mensajes de que van a “desaparecer las pruebas” de las lesiones y la carpeta de investigación que inició, pues tienen familiares trabajando en las administraciones municipales de Calimaya y Tenango, donde ella estableció la denuncia.

Dijo que su hermana también ha recibido amenazas de muerte y que el hostigamiento de parte de la familia de su expareja es permanente, pues son sus vecinos.

“Quiero justicia porque mi hija estuvo presente, ella vio todo, ella vio cada golpe. Todo, todo vio. Y quiero hacerles saber a ustedes que aquí en el Estado de México las autoridades están fracasadas, no atendieron como debían”, lamentó.

Dijo que pese a que acudió con las autoridades, no la resguarda la policía y el sábado su agresor estaba fuera de su casa, burlándose de ella.

