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El diputado local de Morena Víctor Hugo Romo aseguró que durante su administración en la alcaldía Miguel Hidalgo se clausuró la obra de Moliere 88, por la cual la actual gestión lo denunció.

Dijo que esta obra estaba registrada como irregular en el censo oficial publicado por la propia alcaldía, y que este procedimiento administrativo quedó integrado en el acta de entrega-recepción.

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