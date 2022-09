Descartan daño estructural en Puente del Yaki tras sismo

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Antonio Esteva Mediana, informó que el “Puente del Yaki”, ubicado en avenida San José de los Cedros y José María Castorena, no tuvo daño estructural, sino que tuvo una falla donde no se realizó las juntas constructivas.

“Lo que tuvieron que haber hecho era marcar y cortar las guarniciones para que en el momento que venga un sismo se pueda mover y eso es lo que ayer se reflejó, una fisura en el piso pero no tiene mayor problema, inclusive me confirman que una vez abrieron que lo que llaman junta matrix existe, pero en el asfalto no lo marcaron”, comentó.

Esteva Mediana dijo que en estos momentos están trabajando en el puente, y que se podría revisar si hubo omisión o incluso fue una repavimentación donde ya no se marcaron las juntas constructivas.

