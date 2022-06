Descarta gobierno de la CDMX bloqueos de transportistas ante aumento de 1 peso en tarifa

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama dijo que ante el aumento de 1 peso en la tarifa de transporte público, “no hay lugar alguno para que haya movilizaciones en adelante, menos aún bloqueos en la Ciudad de México”, y que a partir del 15 de junio se realizaran operativos y verificaciones para que se cumplan todas las condiciones.

A pregunta expresa por el rechazo de los transportistas a la nueva tarifa, Martí Batres refirió que no se va a afectar el bolsillo ni la economía de los capitalinos, además que han sostenido mesas de trabajo con todas las organizaciones, en donde se tocaron todos los temas, entre ellos la mejora en el servicio debido a las múltiples quejas.

Entre las condiciones que el Gobierno de la Ciudad impuso, son: nada de vidrios polarizados, los choferes tienen que tener uniforme, no pueden ir con acompañantes, las placas deben coincidir con el número que tiene la unidad, la cromática de la unidad debe ser la cromática oficial, no pueden estar jugando carreritas, no pueden ir a exceso de velocidad arriesgando el pasaje, tienen que inscribirse al proceso de renovación de las unidades.

“Hay una serie de condiciones que se plantearon sobre la mesa, eso son los dos temas más importantes para el gobierno de la ciudad, defensa de la economía familiar, y por otra parte la mejora del servicio. Y va a estar el gobierno, a través de diversas áreas, de la SEMOVI, de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, muy atento el gobierno a partir del 15, especialmente porque para nosotros se trata de un tema integral. Y a partir del 15 habrá operativos, verificaciones, para que se cumplan con todas estas condiciones”, dijo el funcionario.

Comentó que se respetan las discrepancias pero que hay una nueva etapa por lo que las autoridades van a buscar que se cumpla el cambio y la calidad en el servicio.

Ante esto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que “el transporte concesionado cambió desde que nosotros llegamos.

Antes había un acuerdo basado en la corrupción, en los beneficios para unos concesionarios y los castigos para otros, así que hay suficiente autoridad moral para hablar con los transportistas y con la ciudadanía, y el objetivo de nosotros es primero y, antes que nada, cuidar la economía familiar; y segundo, mejorar el servicio del transporte público de la ciudad”.

Semovi recibe quejas ciudadanas de la Ruta 18

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que se recibieron quejas ciudadanas de la Ruta 18 perteneciente a Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) que indebidamente iniciaron con el incremento de 1 peso a la tarifa, cuando es hasta el próximo 15 de junio.

La dependencia capitalina en un comunicado de prensa destacó que ya se supervisa a la ruta y se aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en la Ley de Movilidad como la revocación de la concesión.

Respecto a incremento a la tarifa, semovi destacó que organizaciones como Movilidad de Vanguardia (MOVA), Coalición De Agrupaciones de Transporte (CAT), Grupo Metropolitano De Transporte (GMT), Organización Democrática para la Movilidad Ciudadana (ORDEMOVIL) y Movilidad Interurbana Integral Y Turística, S.A.P.I. (MIIT), que en conjunto aglutina a 45 organizaciones de transporte público concesionado de ruta fija y 24 empresas de corredores de transporte, dijeron que “ están de acuerdo con las acciones de seguridad, calidad del servicio, mantenimiento y capacitación establecidas por esta dependencia para mejorar, a corto plazo, la seguridad y calidad a los servicios de transporte”.



